NASA'dan uzay çağını değiştirecek keşif: Ay saatinin ayrıntıları ortaya çıktı
NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı (JPL) araştırmacıları, Ay'da zaman ölçümünü Dünya'ya göre belirlemek için yeni bir sistem tasarladı. Araştırmacılar mevcut verilere dayanarak Ay zamanının Dünya zamanına göre daha hızlı ilerlediğini ortaya koydu. Buna göre kütleçekim ve göreliliğin etkileri nedeniyle Ay'daki saatin Dünya saatinden farklı çalışacağı kaydedildi. "Zaman genişlemesi" ilkesine dayalı bu sistem, uzay misyonlarında nanosaniye hassasiyeti sağlayarak Ay görevlerini destekleyecek.
HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR
NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı (JPL) araştırmacıları, Ay zamanı ölçümü için yeni bir sistem hesapladı.
Çoğu insanın günlük programları için gerekli olmasa da, Ay yüzeyindeki zamanın Dünya zamanına kıyasla belirlenmesi, Ay'da kalıcı bir insan varlığı sağlamak için hayati önem taşıyor.