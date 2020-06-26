NASA'dan 'uzay tuvaleti' yarışması (Kazanana 240 bin TL ödül verilecek)

NASA, Ay’da Kullanılacak tuvaletlerin tasarımı için yarışma düzenliyor. uzay ajansı yarışmada birinci olan tasarıma 35 bin dolar (Yaklaşık 240 bin TL) ödül verecek

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ntv.com.tr

Artemis projesi kapsamında 2024 yılına kadar Ay'a insanlı bir görev gerçekleştirmeyi planlayan NASA, astronotların kullanacağı tuvalet için tasarım yarışması başlattı. Uzay ajansı halihazırda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kullanılan modelden daha küçük, daha verimli ve daha işlevsel bir tuvalet tasarımını Ay görevinde kullanmak istiyor.

Yapılan açıklamada Ay’daki yer çekiminin Dünya’nın yer çekiminin yaklaşık olarak altıda biri olmasının vücut sıvılarının yavaş hareket etmesine neden olduğu bilgisinin altı çizilerek tuvaletlerin hem Ay yer çekiminde hem de mikro yer çekimli ortamda çalışmak için tasarlanmasını istediği belirtildi.

17 Ağustos 2020 tarihine kadar sürecek yarışmanın kazananına ise 35 bin dolar (Yaklaşık 240 bin TL) ödül verilecek.

İŞTE NASA'NIN YENİ ASTRONOTLARI Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Artemis programı için yetiştirdiği 13 astronot adayı programı başarı ile bitirerek geçtiğimiz aylarda mezun oldu.

11 Amerikan vatandaşı ve 2 Kanadalı'nın yer aldığı program kapsamında eğitilen astronotlar 2024 yılında yapılması planlanan insanı Ay görevinde ve 2030'lu yıllarda hayata geçmesi beklenen ilk insanlı Mars görevinde yer alacak.

NASA geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Ay'a ayak basan ilk insanın bir kadın astronot olacağını duyurmuştu. Bu kişinin mezun olan 6 kadın astronotun arasından seçilebileceği belirtiliyor.

NASA'NIN YENİ ASTRONOT KIYAFETLERİ NASA, 2024'te Ay'a yapacağı insanlı görevlerde kullanılacak yeni astronot kıyafetlerini geçtiğimiz aylarda görücüye çıkarmıştı. Astronotların Ay yüzeyinde daha rahat hareket etmeleri için eski üniformalara göre daha esnek bir yapıya sahip olduğu belirtilen kıyafetlerin her astronot için özel üretileceği açıklanmıştı.

ASTRONOT OLMAK İSTEYENLERE BU SORULAR SORULUYOR Astronotların uzaya gitmeden önce çözmek zorunda oldukları zorlu sorular geçtiğimiz dönemde belli olmuştu. Uzayda 6 ay geçiren İngiliz astronot Tim Peake bu sorulardan bazılarını açıklamıştı.



(CEVAPLAR FOTO HABERİN SONUNDA)

V'nin değeri nedir?



a) 2volts



b) 4volt



c) 4.5volt



d) 6volts

Hayvanat bahçesindeki bir bekçinin yedi aslana 78 gün yetecek yiyeceği vardır. Yemek 21 aslan için ne kadar yeter?



a) 26 gün



b) 30 gün



c) 28 gün



d) 27 gün

Bir çizgi, tüm yüzeylerden eşit olacak şekilde bir 3D şeklin ortasından geçse bu hangisi olurdu?

CEVAPLAR b) 4volt

a) 26 gün

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