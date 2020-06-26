NASA'dan 'uzay tuvaleti' yarışması (Kazanana 240 bin TL ödül verilecek)

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Artemis projesi kapsamında 2024 yılına kadar Ay'a insanlı bir görev gerçekleştirmeyi planlayan NASA, astronotların kullanacağı tuvalet için tasarım yarışması başlattı.
Uzay ajansı halihazırda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kullanılan modelden daha küçük, daha verimli ve daha işlevsel bir tuvalet tasarımını Ay görevinde kullanmak istiyor.
NASA, 2024'te Ay'a yapacağı insanlı görevlerde kullanılacak yeni astronot kıyafetlerini geçtiğimiz aylarda görücüye çıkarmıştı. Astronotların Ay yüzeyinde daha rahat hareket etmeleri için eski üniformalara göre daha esnek bir yapıya sahip olduğu belirtilen kıyafetlerin her astronot için özel üretileceği açıklanmıştı.