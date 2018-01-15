NASA'dan "uzaylı avcısı" için bir erteleme daha
ntv.com.tr
NASA'nın 1990 senesinde Discovery uzay mekiği tarafından yörüngeye taşınan Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alması için geliştirilen James Webb Uzay Teleskobu için yine erteleme kararı çıktı. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), gelecek nesil uzay teleskobu James Webb'i fırlatmayı 2020'ye erteledi.
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1Önümüzdeki yıl görevi Hubble'dan devralması planlanan NASA'nın yeni teleskobu için yine bir erteleme geldi. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), gelecek nesil uzay teleskobu James Webb'i fırlatmayı 2020'ye erteledi.
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NASA'dan yapılan açıklamada, teleskopta tamamlanması gereken görevlerle ilgili yürütülen bağımsız araştırma sonucu daha önce 2019 olarak belirlenen fırlatma tarihinin Mayıs 2020'ye ertelediği belirtildi.
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NASA araştırmacılarından Thomas Zurbuchen, telekonferansla yaptığı açıklamada, NASA'nın işin boyutunu tam kestiremediğini, bu kadar kompleks bir makine için kestirme yollar olmayacağını kaydetti.
Teleskop hazırlanırken bazı yanlışlar yapıldığını, bunların işi daha da yavaşlattığını ifade eden Zurbuchen, "Kısacası, bunu uzaya gönderirken tek bir şansımız var, başarısızlık bir seçenek değil." ifadesini kullandı.
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4James Webb Teleskobu 2020'de Huble'ın yerini alacak. Huble'a kıyasla uzayı daha detaylı bir biçimde inceleyebilecek olan James Webb'in dünya dışı yaşamın keşfinde de etkili olması bekleniyor. Bu nedenle bilim dünyasında yeni teleskop "uzaylı avcısı" olarak nitelendiriliyor.
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5Galaksimizde Dünya benzeri 200 milyar gezegen olduğuna dikkat çeken bilim insanları, yeterince bilgi birikimine ve teknolojiye sahip olduklarını ve James Webb Teleskobu sayesinde söz konusu keşfin yakın bir zamanda gerçekleşebileceğini belirtiyor.
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Yıldızlardan yayılan ışık, ışık hızıyla ilerliyor. Bu yüzden yıldızlara bakarken aslında geçmişe bakıyoruz.
Bu yüzden bilim dünyasında James Webb Teleskobu'nun bir başka lakabı da "zaman makinesi"
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Astronotların ziyaret ettiği Hubble Teleskobunun aksine, Dünya'dan 1,6 milyon kilometre uzakta Güneş'in etrafındaki yörüngesinde dönecek James Webb Teleskobu ulaşılamaz bir bölgede olacak.
1990 senesinde Discovery uzay mekiği tarafından yörüngeye taşınan Hubble Uzay Teleskobu'na oranla 3 kat büyük merceklere sahip olan teleskop, Hubble'dan elde edilen verilerin de 100 kat fazlasını elde edecek.
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8İşte emekli edilmeye hazırlanılan Hubble'ın objektifine yansıyan en çarpıcı kareler...
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