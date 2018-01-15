NASA'dan "uzaylı avcısı" için bir erteleme daha

NASA araştırmacılarından Thomas Zurbuchen, telekonferansla yaptığı açıklamada, NASA'nın işin boyutunu tam kestiremediğini, bu kadar kompleks bir makine için kestirme yollar olmayacağını kaydetti.

Teleskop hazırlanırken bazı yanlışlar yapıldığını, bunların işi daha da yavaşlattığını ifade eden Zurbuchen, "Kısacası, bunu uzaya gönderirken tek bir şansımız var, başarısızlık bir seçenek değil." ifadesini kullandı.