NASA'dan yeni açıklama: Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı?

Son haftalarda astroloji dünyasının tartıştığı konu olan "burçlar değişti" iddiası ile ilgili NASA'dan yeni bir açıklama geldi.

ntv.com.tr

NASA'dan yeni açıklama: Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? - 1

Dünya üzerindeki neredeyse her ülkeyi etkileyen corona virüs ile uğraştığımız şu günlerde “burçlar değişti” iddiası yeniden gündeme geldi.  

NASA'dan yeni açıklama: Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? - 2

Son günlerde pek çok haber platformunda yer alan haberlerin kaynağı ise NASA’nın yayınladığı 2016 yılına ait bir blog yazısına dayanıyor.  

NASA'dan yeni açıklama: Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? - 3

NASA geçtiğimiz yıllarda gençler için kaleme alınan ve resmi sitesinde yer alan bir makalede benzer bir iddiaya yer verilmiş, bu konunun bilimi kapsamamasına rağmen "eğer kapsasaydı bile Dünya’nın ekseni değiştiği için burçlar değişirdi" ifadesine yer verilmişti.  

NASA'dan yeni açıklama: Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? - 4

NASA'DAN YENİ AÇIKLAMA

Pek çok haber platformunda yer alan haberlerden sonra NASA konu ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. NASA'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bşrkaç yılda bir yeniden ortaya çıkan burçlar değişti haberleri ile ilgili yorumlarınızı gördük. NASA olarak burçları değiştirmedik. Babilliler 3 bin yıl önce takımyıldızlarını bulduğunda 13'üncü burcu boş bırakmayı seçti. Biz sadece matematiksel hesaplamaya imza attık."

NASA'dan yeni açıklama: Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? - 5
NASA burçların gerçeği yansıtmadığını belirtiyor. Ancak söz konusu matematiksel hesaplamaya göre, 12 değil 13 adet burç olması gerekiyor. İşte o iddiaya göre değişen burçlar...
NASA'dan yeni açıklama: Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? - 6

KOÇ: 18 Nisan-13 Mayıs  

NASA'dan yeni açıklama: Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? - 7

BOĞA: 13 Mayıs-21 Haziran  

NASA'dan yeni açıklama: Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? - 8

İKİZLER: 21 Haziran-20 Temmuz  

  

NASA'dan yeni açıklama: Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? - 9

YENGEÇ: 20 Temmuz-10 Ağustos  

  

NASA'dan yeni açıklama: Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? - 10

ASLAN: 10 Ağustos-16 Eylül  

  

NASA'dan yeni açıklama: Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? - 11

BAŞAK: 16 Eylül-30 Ekim  

  

NASA'dan yeni açıklama: Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? - 12

TERAZİ: 30 Ekim-23 Kasım  

  

NASA'dan yeni açıklama: Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? - 13

AKREP: 23 Kasım-29 Kasım  

  

NASA'dan yeni açıklama: Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? - 14

YAY: 17 Aralık-20 Ocak  

  

NASA'dan yeni açıklama: Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? - 15

OĞLAK: 20 Ocak-16 Şubat  

  

NASA'dan yeni açıklama: Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? - 16

KOVA: 16 Şubat-11 Mart  

  

NASA'dan yeni açıklama: Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? - 17

BALIK: 11 Mart-18 Nisan  

  

NASA'dan yeni açıklama: Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı? - 18
YILAN: 29 Kasım-17 Aralık

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