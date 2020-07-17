NASA'dan yeni açıklama: Burçlar değişti mi? Yılan burcu var mı?

NASA'DAN YENİ AÇIKLAMA

Pek çok haber platformunda yer alan haberlerden sonra NASA konu ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. NASA'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bşrkaç yılda bir yeniden ortaya çıkan burçlar değişti haberleri ile ilgili yorumlarınızı gördük. NASA olarak burçları değiştirmedik. Babilliler 3 bin yıl önce takımyıldızlarını bulduğunda 13'üncü burcu boş bırakmayı seçti. Biz sadece matematiksel hesaplamaya imza attık."