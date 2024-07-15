NASA'dan yeni fotoğraflar! Mars'ta yaşam umudu yerle bir oldu

NASA, 59 yıl önce çekilen ve Kızıl Gezegen'de yaşam olduğuna ilişkin umutları yerle bir eden yeni Mars fotoğrafları yayınladı. 15 Temmuz 1965'te Kızıl Gezegen'i fotoğraflayan "Mariner 4" uzay aracı, başka bir gezegenin yakın fotoğraflarını çeken ilk araç oldu. Aracın çektiği fotoğraflar, Mars ortamının "bildiğimiz şekliyle yaşama çok elverişsiz" olduğunu kanıtladı.

NASA'dan yeni fotoğraflar! Mars'ta yaşam umudu yerle bir oldu - 1

Uzayın derinliklerindeki kızıl komşumuz Mars, 15 Temmuz 1965'te NASA'nın "Mariner 4" adlı cesur uzay aracı tarafından ilk kez fotoğraflandı.

O zamana kadar Mars'ın teleskopla çekilen görüntüleri, yani yüzeyindeki gizemli karanlık lekeler, burada uzaylı bir medeniyetin yaşadığına dair inancı tetikliyordu.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA'dan yeni fotoğraflar! Mars'ta yaşam umudu yerle bir oldu - 2

YAŞAM İNANCI YERLE BİR OLDU

Ancak Mariner 4 tarafından kaydedilen görüntüler, çorak bir gezegeni ortaya çıkardı ve bu gezegenin yaşam için bir cennet olduğuna dair inancı yerle bir etti.

NASA'dan yeni fotoğraflar! Mars'ta yaşam umudu yerle bir oldu - 3

"YAŞAMDAN YOKSUN"

Mariner 4'ün ana görevinin Mars'ın ilk yakın çekim görüntülerini çekmek olduğunu belirten bilim insanları, "Görüntüler Mars'ın ağır bir şekilde kabuk bağlamış ve büyük ihtimalle yaşamdan yoksun olduğunu gösterdi" diye konuştu.

NASA'dan yeni fotoğraflar! Mars'ta yaşam umudu yerle bir oldu - 4

Mars, gece gökyüzünde çıplak gözle görülebildiği için insanlar tarafından her zaman biliniyordu. Belirgin kırmızımsı turuncu bir renk tonuna sahip parlak bir noktaydı.

Mars'ı teleskopla ilk gören kişi 1610 yılında efsanevi İtalyan astronom Galileo Galilei oldu.

O tarihten 1950'lere kadar -Mars'tan esinlenen bilimkurgu kitaplarının ve çizgi romanların altın çağı- Mars'ın yüzeyinde yaşam olduğunu düşünmek mantıklıydı.

NASA'dan yeni fotoğraflar! Mars'ta yaşam umudu yerle bir oldu - 5

Mars yüzeyindeki koyu renkli izlerin bitki örtüsü veya "kanallar" olduğu öne sürüldü ve bu durum gezegenin Dünya gibi yemyeşil bir dünya olduğu inancını tetikledi.

O dönemde bilim insanları, bitki örtüsünün Mars'ta insan benzeri gelişmiş bir medeniyetin yaşadığına dair bir işaret olduğunu düşünmüşlerdi.

NASA'dan yeni fotoğraflar! Mars'ta yaşam umudu yerle bir oldu - 6

Ancak NASA'nın hayal kırıklığına uğramasına yol açan şey fotoğraflandığında, yemyeşil bir gezegen yerine Dünya'dan çok Ay'a benzeyen, kraterlerle dolu ölü bir yüzeyin ortaya çıkmasıydı.

Aracın çektiği fotoğraflar, Mars ortamının "bildiğimiz şekliyle yaşama çok elverişsiz" olduğunu kanıtladı.

Bu bulgular birçok bilim insanının Mars'ın yaşam için elverişli bir yer olduğu yönündeki beklentilerini boşa çıkardı.

NASA'dan yeni fotoğraflar! Mars'ta yaşam umudu yerle bir oldu - 7

Mariner 4, gezegende yaşam varsa bile, bunun muhtemelen aşırı çevre koşullarında hayatta kalabilen mikroplar şeklinde olacağını gösterdi.

Bilim insanları, atmosferi kaybolmadan ve sıvı su buharlaşmadan yaklaşık 2 milyar yıl önce, Mars yüzeyinde bol miktarda sıvı su bulunduğu konusunda hemfikir.

NASA'dan yeni fotoğraflar! Mars'ta yaşam umudu yerle bir oldu - 8

Mariner 4 görevi resmen 21 Aralık 1967'de sona erdi ve geriye kalan uzay aracının hâlâ güneşin etrafında yörüngede döndüğüne, eski bir uzay çöpü olduğuna inanılıyor.

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