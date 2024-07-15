NASA'dan yeni fotoğraflar! Mars'ta yaşam umudu yerle bir oldu
NASA, 59 yıl önce çekilen ve Kızıl Gezegen'de yaşam olduğuna ilişkin umutları yerle bir eden yeni Mars fotoğrafları yayınladı. 15 Temmuz 1965'te Kızıl Gezegen'i fotoğraflayan "Mariner 4" uzay aracı, başka bir gezegenin yakın fotoğraflarını çeken ilk araç oldu. Aracın çektiği fotoğraflar, Mars ortamının "bildiğimiz şekliyle yaşama çok elverişsiz" olduğunu kanıtladı.
Uzayın derinliklerindeki kızıl komşumuz Mars, 15 Temmuz 1965'te NASA'nın "Mariner 4" adlı cesur uzay aracı tarafından ilk kez fotoğraflandı.
O zamana kadar Mars'ın teleskopla çekilen görüntüleri, yani yüzeyindeki gizemli karanlık lekeler, burada uzaylı bir medeniyetin yaşadığına dair inancı tetikliyordu.