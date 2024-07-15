NASA'dan yeni fotoğraflar! Mars'ta yaşam umudu yerle bir oldu

Mars yüzeyindeki koyu renkli izlerin bitki örtüsü veya "kanallar" olduğu öne sürüldü ve bu durum gezegenin Dünya gibi yemyeşil bir dünya olduğu inancını tetikledi.

O dönemde bilim insanları, bitki örtüsünün Mars'ta insan benzeri gelişmiş bir medeniyetin yaşadığına dair bir işaret olduğunu düşünmüşlerdi.