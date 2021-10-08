'dan yeni paylaşımı: Yaşamın sırrı burada olabilir

'nın kaşifi Kızıl Gezegen'e indi. mühendisleri 'tan toplanan kayaçları incelemek için Türkiye'deki 'nü kullanıyorlar. Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen 'ndeki mineral ve tortularının benzeri 'ın Jezero Krateri'nde bulunuyor. 'nın 'ne ilgisi de devam ediyor. ajansı Instagram hesabından 'nün yeni bir fotoğrafını paylaştı.

Haberler - ntv.com.tr 08.10.2021 - 10:02

NASA'dan yeni Salda Gölü paylaşımı: Yaşamın sırrı burada olabilir - 1

NASA'DAN YENİ PAYLAŞIM

'nın Instagram hesabındaki paylaşımda "'ın milyarlarca yıl önce nasıl gözüktüğünü merak ettiniz mi? Biz ediyoruz. Bugün 'ın yüzeyi bu büyüleyici su görüntüsünden mahrum. Bizim bilim insanlarının 3.5 milyar yıl önce nehir deltası ve gölün aktığını düşündüğü Jezero Krateri'ni keşfetmekle meşgul" denildi. 

, Jezero Krateri'ndeki kayaçlarla 'ndeki kayaların birbirine benzediği düşüncesini tekrarladı. 

'ndeki mikrobiyalit fossileri inceleyen 'da görevli bilim insanları 'ın eski halini daha iyi anlamayı hedefliyor.

NASA'dan yeni Salda Gölü paylaşımı: Yaşamın sırrı burada olabilir - 2

NASA'NIN ÖNCEKİ SALDA AÇIKLAMALARI

ABD Ulusal Havacılık ve Dairesi'nin () , 'a inerek görevine başladı.

Perverance 'ın Jezero Krateri'nden kaya örnekleri toplayacak.

Bilim insanlarına göre 'taki Jezero Krateri bir zamanlar sular altındaydı.
NASA'dan yeni Salda Gölü paylaşımı: Yaşamın sırrı burada olabilir - 3
Ancak toplanan örneklerin karşılaştırılması için araştırmacılara Dünya'dan bir örneklem gerekiyor. araştırmacıları 'da bulunan 'nin Jezero Krateri ile benzer mineral ve kaya yapısına sahip olduğunu belirtiyor.
NASA'dan yeni Salda Gölü paylaşımı: Yaşamın sırrı burada olabilir - 4
Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen bu nedenle mühendislerinin odağında. Reuters'a açıklama yapan bilim araştırmaları direktörü Thomas Zurburchen, "Salda, öğrenebileceğimiz ve sorgulayabileceğimiz güçlü bir örnek olarak kullanılacak" dedi.
NASA'dan yeni Salda Gölü paylaşımı: Yaşamın sırrı burada olabilir - 5
Bilim insanları Jezero'dan alacakları örneklerde fosilleşmiş yaşam izlerini arıyor.

2019 yılında Türkiyeli ve Amerikalı bilim insanlarından oluşan bir ekip 'ne bir keşif gezisi düzenlemişlerdi.
NASA'dan yeni Salda Gölü paylaşımı: Yaşamın sırrı burada olabilir - 6
Gölün çevresindeki büyük taş kütlelerinden aşınmış mikrobiyalitler araştırmanın temel sebebi. Araştırmacılar bu mikrobiyalitlerin mikropların yardımıyla oluştuğu düşüncesindeler.

'nin toplayacağı örneklerde de mikrobiyalit izi aranacak.
NASA'dan yeni Salda Gölü paylaşımı: Yaşamın sırrı burada olabilir - 7
Zurbuchen, " ile bir şey bulduğumuzda, 'ne geri gidip, her ikisi arasındaki süreçlerin benzerliğine bakacağız. Aynı zamanda ile 'nden elde edilenler arasında fark olup olmadığına bakacağız" şeklinde konuştu.
NASA'dan yeni Salda Gölü paylaşımı: Yaşamın sırrı burada olabilir - 8
Açıklamasının devamında Zurbuchen, "Bu yüzden, bu göle sahip olduğumuz için çok mutluyuz" diye ekledi.
NASA'dan yeni Salda Gölü paylaşımı: Yaşamın sırrı burada olabilir - 9
'ta toplanan kaya örnekleri 2031 yılına kadar Kızıl Gezegen'de kalmaya devam edecek. Bu tarihte iki ayrı robotlu görevle örnekler Dünya'ya getirilecek.
NASA'dan yeni Salda Gölü paylaşımı: Yaşamın sırrı burada olabilir - 10
daha önce de 'ne ilişkin açıklamalarda bulunmuştı.

, Twitter'dan 'taki Jezero Krateri'ndeki benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olan 'daki 'ndeki araştırma sonuçlarını paylaşmıştı.
NASA'dan yeni Salda Gölü paylaşımı: Yaşamın sırrı burada olabilir - 11
için Salda'da araştırma yapan Prof. Dr. Nurgül Çelik Balcı, "Yapılan araştırmalar sonucunda yaşamın izlerini bulmaya çok yakınız. Bir zamanlar 'ta antik yaşam var olduysa neden devam etmediği sorusu da bilim insanlarını heyecanlandıracak" ifadelerini kullanmıştı.

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