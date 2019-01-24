NASA'dan buzdağı uyarısı
ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yakın zamanda Antarktika'dan çok büyük bir buzdağının kopacağını duyurdu.
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NASA'dan bilim insanları, ABD'nin New York kentinin yüz ölçümünün iki katı büyüklüğünde buzdağının yakında Brunt buz sahanlığından kopmasının beklendiğini bildirdi.
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Bilim insanları, buzulun 30 Ocak 1986'da ve 23 Ocak 2019'da çekilmiş uydu görüntülerinin karşılaştırılması sonucunda buz adasındaki çatlakların oldukça ilerlediğine işaret etti.
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Buzul bilimci Joe MacGegor, buz sahanlığının dayanıklılığının çatlakların nerede birleşeceğine bağlı olduğunu belirterek, küresel ısınmanın Antarktika'da buz kaybını hızlandırdığını ifade etti.
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Bu yılın başlarında yapılan bir araştırma, Antarktika kıtasında buzul erime oranının, 16 yıllık sürede yıllık ortalama yüzde 280 arttığını ortaya koymuştu.
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