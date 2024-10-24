NASA'nın 20 milyon dolarlık yeni uzay gemisi arızalandı: Uzayda kontrolsüz bir şekilde hızla ilerliyor!
NASA’nın 20 milyon dolarlık Gelişmiş Kompozit Güneş Yelken Sistemi (ACS3) uzay aracı, yeni tahrik sistemini test etmek üzere uzaya fırlatıldı. Ancak, yelken açma sırasında yaşanan bir sorun nedeniyle kontrolsüz bir şekilde yuvarlanmaya başladı. Mühendisler, arızayı gidermek için yoğun bir şekilde çalışıyor.
YELKENİ AÇILMADI
NASA’nın yeni uzay gemisi Gelişmiş Kompozit Güneş Yelken Sistemi (ACS3) uzayda kontrolden çıkmış bir şekilde ilerliyor.
20 milyon dolarlık bu araç, güneş ışığının basıncını kullanarak itiş gücü sağlamayı amaçlayan dört yansıtıcı "yelken" ile donatıldı.
Ancak, yelkenleri açarken bir engelle karşılaşıldı ve bu durum aracın yönelimini olumsuz etkiledi.