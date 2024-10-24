NASA'nın 20 milyon dolarlık yeni uzay gemisi arızalandı: Uzayda kontrolsüz bir şekilde hızla ilerliyor!

NASA’nın 20 milyon dolarlık Gelişmiş Kompozit Güneş Yelken Sistemi (ACS3) uzay aracı, yeni tahrik sistemini test etmek üzere uzaya fırlatıldı. Ancak, yelken açma sırasında yaşanan bir sorun nedeniyle kontrolsüz bir şekilde yuvarlanmaya başladı. Mühendisler, arızayı gidermek için yoğun bir şekilde çalışıyor.

NASA'nın 20 milyon dolarlık yeni uzay gemisi arızalandı: Uzayda kontrolsüz bir şekilde hızla ilerliyor! - 1

YELKENİ AÇILMADI

NASA’nın yeni uzay gemisi Gelişmiş Kompozit Güneş Yelken Sistemi (ACS3) uzayda kontrolden çıkmış bir şekilde ilerliyor.

20 milyon dolarlık bu araç, güneş ışığının basıncını kullanarak itiş gücü sağlamayı amaçlayan dört yansıtıcı "yelken" ile donatıldı.

Ancak, yelkenleri açarken bir engelle karşılaşıldı ve bu durum aracın yönelimini olumsuz etkiledi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA'nın 20 milyon dolarlık yeni uzay gemisi arızalandı: Uzayda kontrolsüz bir şekilde hızla ilerliyor! - 2

2023'TE FIRLATILDI 

ACS3, 23 Nisan 2023'te Rocket Lab’ın Electron roketiyle Yeni Zelanda’dan fırlatıldı. Fırlatmadan sadece birkaç ay sonra, yerleşik güç monitörü beklenenden yüksek motor akımları tespit etti ve bu, yelken açma sürecini durdurdu.

Ancak Ağustos ayı sonunda, mühendisler yelkenleri açmayı başardı. 

NASA'nın 20 milyon dolarlık yeni uzay gemisi arızalandı: Uzayda kontrolsüz bir şekilde hızla ilerliyor! - 3

KONTROLSÜZ ŞEKİLDE YUVARLANIYOR

Şu anda, mühendisler uzay aracındaki bomlardan birinde meydana gelen hafif bir bükülmeyi değerlendiriyor.

Bu bükülme, uzay aracının rotasında kalmasını etkileyerek kontrolsüz yuvarlanmasına neden oldu.

NASA, tutum kontrol sistemini kapalı tutarak mühendislerin hasarı değerlendirmesine olanak tanıdı. Uzay aracı, yaklaşık 600 mil yükseklikte, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan iki kat daha yüksekte bulunuyor.

NASA'nın 20 milyon dolarlık yeni uzay gemisi arızalandı: Uzayda kontrolsüz bir şekilde hızla ilerliyor! - 4

DÜZELTMEK İÇİN ÇALIŞIYORLAR

NASA’nın güncellemelerine göre, bükülme muhtemelen yelken açılırken bomların ve yelkenin uzay aracına doğru çekilmesiyle meydana geldi.

Mühendisler şu anda uzay aracını güneş ışığına doğru yönlendirmeye çalışıyor. Ulaşmaları gereken doğru konuma geldiğinde, tutum kontrol sistemini yeniden etkinleştirerek aracın sürekli yuvarlanmasını durdurmayı umuyorlar.

NASA'nın 20 milyon dolarlık yeni uzay gemisi arızalandı: Uzayda kontrolsüz bir şekilde hızla ilerliyor! - 5

UZAY MASRAFLARINI AZALTABİLİR 

ACS3’ün bu görevi, güneş yelkeni tahrik sisteminin ne kadar verimli olduğunu test etmek için kritik öneme sahip.

Güneş ışığının uzay aracına çarptığında ürettiği küçük momentum patlamaları, uzay aracını ileri doğru itiyor.

NASA, bu yeni tahrik sisteminin derin uzay görevleri için gereken yakıt miktarını önemli ölçüde azaltabileceğini düşünüyor.

NASA'nın 20 milyon dolarlık yeni uzay gemisi arızalandı: Uzayda kontrolsüz bir şekilde hızla ilerliyor! - 6

Önceki benzer projelerden biri olan Planetary Society’nin LightSail 2’si, 2019’da fırlatıldı fakat görev, uzay aracının irtifa kaybetmesiyle başarısız oldu.

ACS3’ün başarısı, güneş yelkeni teknolojisinin geleceği açısından kritik olabilir. NASA, bu uçuş testinden elde edilen verilerin gelecekteki güneş yelkeni görevleri için hayati bilgiler sunacağını belirtiyor.

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