NASA'nın 20 milyon dolarlık yeni uzay gemisi arızalandı: Uzayda kontrolsüz bir şekilde hızla ilerliyor!

YELKENİ AÇILMADI

NASA’nın yeni uzay gemisi Gelişmiş Kompozit Güneş Yelken Sistemi (ACS3) uzayda kontrolden çıkmış bir şekilde ilerliyor.

20 milyon dolarlık bu araç, güneş ışığının basıncını kullanarak itiş gücü sağlamayı amaçlayan dört yansıtıcı "yelken" ile donatıldı.

Ancak, yelkenleri açarken bir engelle karşılaşıldı ve bu durum aracın yönelimini olumsuz etkiledi.