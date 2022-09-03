NASA'nın Artemis 1 görevi yakıt sızıntısı nedeniyle yeniden ertelendi

Mürettebatsız Artemis 1 görevi, Ay’ın etrafında tarihi bir yolculuğa çıkmak için test uçuşuna hazırlanırken yakıt sorunlarıyla mücadele ediyor.

NASA, ikinci test uçuşunun da Orion kapsülü'ndeki yakıt sızıntısının giderilememesi nedeniyle başarısız olduğunu duyurdu. Bir sonraki denemenin gelecek ay yapılması bekleniyor.