NASA'nın Artemis 1 görevi yakıt sızıntısı nedeniyle yeniden ertelendi

NASA, yıllar sonra yeniden insanlı Ay görevlerine başlayacak. Bu amaçla geliştirilen Orion kapsülü, pazartesi günkü başarısız denemenin ardından bugün yeniden uzaya fırlatılacaktı. Ancak, NASA'dan yapılan son açıklamada kapsüldeki yakıt sızıntısı sorunun çözülememesi nedeniyle test uçuşunun yeniden ertelendiği belirtildi.

Haberler - ntv.com.tr 03.09.2022 - 16:52 | Son Güncelleme : 03.09.2022 - 18:57

NASA'nın Artemis 1 görevi yakıt sızıntısı nedeniyle yeniden ertelendi - 1

Mürettebatsız Artemis 1 görevi, Ay’ın etrafında tarihi bir yolculuğa çıkmak için test uçuşuna hazırlanırken yakıt sorunlarıyla mücadele ediyor.

NASA, ikinci test uçuşunun da Orion kapsülü'ndeki yakıt sızıntısının giderilememesi nedeniyle başarısız olduğunu duyurdu.  Bir sonraki denemenin gelecek ay yapılması bekleniyor.

NASA'nın Artemis 1 görevi yakıt sızıntısı nedeniyle yeniden ertelendi - 2

NE OLMUŞTU?

Yetkililer, Türkiye saatiyle öğlen 12.00’den önce görev yöneticilerinin hava durumu ile ilgili bilgi aldığını ve rokete itici yakıt yüklemeye devam etmeye karar verdiğini söyledi.  Geri sayım saati 14.07’de yeniden başladı.

NASA'nın Artemis 1 görevi yakıt sızıntısı nedeniyle yeniden ertelendi - 3

Ancak, çekirdek aşamasının motor bölümünde roketi hidrojenle besleyen hızlı bağlantı kesme boşluğunda saat 14.15’te bir sıvı hidrojen sızıntısı tespit edildikten sonra en az 30 dakikalık bir gecikme oldu. Bu,  pazartesi günü ertelenen denemeden farklı bir sızıntıydı. 

NASA'nın Artemis 1 görevi yakıt sızıntısı nedeniyle yeniden ertelendi - 4

Ardından, fırlatma kontrolörleri, sızıntıyı engellemek amacıyla hattı ısıttı ve yeni bir sızıntı oluşmadan önce sıvı hidrojen akışı yeniden başladı. 

NASA'nın Artemis 1 görevi yakıt sızıntısı nedeniyle yeniden ertelendi - 5

NASA’dan yapılan açıklamada, mühendislerin sorunu çözmek için çalışmaya devam edeceği belirtilerek, ”Sıvı hidrojen akışını durdurmak için gazı doldurmak ve boşaltmak için kullanılan valfi kapatacağız. Ardından, ardından tekrar sızdırmaz hale getirmek için helyum kullanarak transfer hattındaki basıncı artıracağız” denildi. 

NASA'nın Artemis 1 görevi yakıt sızıntısı nedeniyle yeniden ertelendi - 6

BİR SONRAKİ DENEME MUHTEMELEN EKİM AYINDA YAPILACAK

Ancak, NASA sorunun çözülemediğini ve  bugünkü test uçuşunun iptal olduğu açıkladı. Bir sonraki uçuşun ise muhtemelen Ekim ayında yapılacağı kaydedildi.

NASA'nın Artemis 1 görevi yakıt sızıntısı nedeniyle yeniden ertelendi - 7

NASA'NIN ARTEMİS 1 GÖREVİ HAKKINDA

NASA'nın "Artemis" programının ilk Ay seferi, Florida'daki Cape Canevaral Üssü'nden yapılacak fırlatmayla başlayacaktı.

NASA'nın Artemis 1 görevi yakıt sızıntısı nedeniyle yeniden ertelendi - 8

Pazartesi günkü fırlatma öncesi yapılan testlerde, roketin dört motorundan birinin soğutma sisteminin, motoru yeterince soğutmadığı tespit edildi.

NASA'nın Artemis 1 görevi yakıt sızıntısı nedeniyle yeniden ertelendi - 9

Orion kapsülü Ay'a ilk iki seferini insansız yapacak. İlk görevinde Ay'ın çevresinde 6 hafta geçirdikten sonra Dünya'ya dönecek.İlk iki görev başarıyla tamamlanırsa üçüncü görevde Ay'a astronot gönderilecek.

NASA'nın Artemis 1 görevi yakıt sızıntısı nedeniyle yeniden ertelendi - 10

2025'te yapılması planlanan bu seferle Ay'a ilk kez kadın ve siyah astoronot gönderilmesi bekleniyor. NASA'nın Artemis ile nihai hedefiyse 2030'da Ay'dan Mars'a astronot göndermek.

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