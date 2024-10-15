NASA’nın “Ay Ağacı” Kaliforniya’da yeni yuvasına kavuştu
NASA’nın Artemis I Görevi’nde uzaya gönderdiği tohumlardan yetişen "Ay Ağacı", Kaliforniya'daki Santiago STEAM Magnet İlkokulu'na dikildi. Öğrenciler, bu dev sekoya fidanını büyük bir coşkuyla karşılarken, etkinlik uzay keşfine olan ilgiyi artırmayı hedefliyor.
Ay'ın etrafında uçurulan tohumlarla yetiştirilen ve "Ay Ağacı" olarak adlandırılan ağaç, Kaliforniya'da Lake Forest'taki Santiago STEAM Magnet İlkokulu'ndaki yeni yuvasını kazmaya yardımcı olmak üzere kürek taşıyan birkaç öğrenci eşliğinde toprağa dikildi.
K-12 sınıflarında yaklaşık 500 öğrencisi bulunan okul, 2022 yılında NASA'nın Artemis 1 Görevi'nde uçurulan tohumlarla yetiştirilen dev bir sekoya fidesini yeni yuvasına kavuşturdu.