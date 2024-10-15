NASA’nın “Ay Ağacı” Kaliforniya’da yeni yuvasına kavuştu

Pazartesi günü ağacı karşılama törenine katılan altıncı sınıf öğrencisi Emily Aguesse, "Bu biraz çılgınca. Her zaman uzaya gitmek istemişimdir ama bu beni daha da motive ediyor." dedi.

NASA ikinci kez tohumları uzaya götürdü ve ekim için geri getirdi.

1971'deki Apollo 14 görevi için eski bir ABD Orman Hizmetleri duman atlayıcısı olan bir astronot, daha sonra Alabama'dan Washington'a kadar uzanan eyaletlere dikilen ilk nesil Ay Ağaçlarına dönüşen tohumları taşıdı.



