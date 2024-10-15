NASA’nın “Ay Ağacı” Kaliforniya’da yeni yuvasına kavuştu

NASA’nın Artemis I Görevi’nde uzaya gönderdiği tohumlardan yetişen "Ay Ağacı", Kaliforniya'daki Santiago STEAM Magnet İlkokulu'na dikildi. Öğrenciler, bu dev sekoya fidanını büyük bir coşkuyla karşılarken, etkinlik uzay keşfine olan ilgiyi artırmayı hedefliyor.

NASA’nın “Ay Ağacı” Kaliforniya’da yeni yuvasına kavuştu - 1

Ay'ın etrafında uçurulan tohumlarla yetiştirilen ve "Ay Ağacı" olarak adlandırılan ağaç, Kaliforniya'da Lake Forest'taki Santiago STEAM Magnet İlkokulu'ndaki yeni yuvasını kazmaya yardımcı olmak üzere kürek taşıyan birkaç öğrenci eşliğinde toprağa dikildi.

K-12 sınıflarında yaklaşık 500 öğrencisi bulunan okul, 2022 yılında NASA'nın Artemis 1 Görevi'nde uçurulan tohumlarla yetiştirilen dev bir sekoya fidesini yeni yuvasına kavuşturdu.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA’nın “Ay Ağacı” Kaliforniya’da yeni yuvasına kavuştu - 2

Pazartesi günü ağacı karşılama törenine katılan altıncı sınıf öğrencisi Emily Aguesse, "Bu biraz çılgınca. Her zaman uzaya gitmek istemişimdir ama bu beni daha da motive ediyor." dedi.

NASA ikinci kez tohumları uzaya götürdü ve ekim için geri getirdi.

1971'deki Apollo 14 görevi için eski bir ABD Orman Hizmetleri duman atlayıcısı olan bir astronot, daha sonra Alabama'dan Washington'a kadar uzanan eyaletlere dikilen ilk nesil Ay Ağaçlarına dönüşen tohumları taşıdı.

NASA’nın “Ay Ağacı” Kaliforniya’da yeni yuvasına kavuştu - 3

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'nın baş hikaye mimarı Paul Propster, bu fidelerin birçoğu ulusal anıtlara dağıtılırken, bu son partinin bilim ve koruma eğitimini teşvik etmek ve uzayı Dünya'ya indirmeye yardımcı olmak için okullara ve müzelere verildiğini söyledi.

Propster, "Yeni nesil kaşifleri birbirine bağlamak harika ve eğlenceli" dedi.

Uzay yolculuğunun bitkilerin nasıl büyüdüğü üzerinde bir etkisi olup olmadığının bilinmediğini ve bilim insanlarının konuyu incelemeye devam ettiğini belirtti.

NASA’nın “Ay Ağacı” Kaliforniya’da yeni yuvasına kavuştu - 4

2022 yılında NASA ve Orman Hizmetleri, Ay yörüngesine giren ve uzayda yaklaşık dört hafta seyahat eden insansız Orion uzay aracında beş ağaç türünden yaklaşık 2.000 tohum uçurdu.

Dünyaya döndükten sonra tohumlar, bir başvuru süreci aracılığıyla halkla paylaşılabilecek genç çınarlara, sığla ağaçlarına, Douglas göknarlarına ve dev sekoyalara dönüştürüldü.

NASA’nın “Ay Ağacı” Kaliforniya’da yeni yuvasına kavuştu - 5

NASA yetkilileri, yaklaşık 150 fidanın yılın başlarında dağıtıldığını ve bu sonbaharda bir parti daha beklendiğini söyledi.

Bilim ve teknoloji odaklı bir mıknatıs okul olan Santiago, ağacını öğrenciler tarafından boyanmış renkli taşlarla süslenmiş uzay temalı bir açık hava bahçesine dikti.

NASA’nın “Ay Ağacı” Kaliforniya’da yeni yuvasına kavuştu - 6

Okulun veli ve öğretmenler birliği, Güney Kaliforniya'daki kampüsü gölgeleyen bir okaliptüs korusunun ortasında on yıllar boyunca çevresi ve boyu büyümesi beklenen Ay Ağacı'na toplum gönüllülerinin bakmasını sağlayacak.

Öğrencilere ağacın bundan 50 yıl sonra ne kadar büyüyebileceğini göstermek için yere daireler halinde renkli ipler döşendi ve 500. Okulda üç çocuğu olan ve NASA Ay Ağacı törenine başkanlık eden Liz Gibson, "Bu ağaç çocuklarla birlikte büyüyecek" dedi.

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