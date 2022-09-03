NASA'nın Ay görevinde yeni yakıt sızıntısı: Artemis 1 yeniden ertelendi mi? Artemis 1 ne zaman ve saat kaçta fırlatılacak?

Haberler - ntv.com.tr 03.09.2022 - 16:52 | Son Güncelleme : 03.09.2022 - 17:25
Mürettebatsız Artemis 1 görevi, Ay’ın etrafında tarihi bir yolculuğa çıkmak için ikinci bir test uçuşuna hazırlanırken yakıt sorunlarıyla mücadele ediyor.
Yetkililer, Türkiye saatiyle öğlen 12.00’den önce görev yöneticilerinin hava durumu ile ilgili bilgi aldığını ve rokete itici yakıt yüklemeye devam etmeye karar verdiğini söyledi. Geri sayım saati 14.07’de yeniden başladı.
Ancak, çekirdek aşamasının motor bölümünde roketi hidrojenle besleyen hızlı bağlantı kesme boşluğunda saat 14.15’te bir sıvı hidrojen sızıntısı tespit edildikten sonra en az 30 dakikalık bir gecikme oldu. Bu, pazartesi günü ertelenen denemeden farklı bir sızıntıydı.
Ardından, fırlatma kontrolörleri, sızıntıyı engellemek amacıyla hattı ısıttı ve yeni bir sızıntı oluşmadan önce sıvı hidrojen akışı yeniden başladı.
NASA’dan yapılan açıklamada, mühendislerin sorunu çözmek için çalışmaya devam edeceği belirtilerek, ”Sıvı hidrojen akışını durdurmak için gazı doldurmak ve boşaltmak için kullanılan valfi kapatacağız. Ardından, ardından tekrar sızdırmaz hale getirmek için helyum kullanarak transfer hattındaki basıncı artıracağız” denildi.
Diğer taraftan Artemis 1’in fılatımına bu akşam Türkiye saatiyle 21.17’de başlanacak. Roketin Ay’a yolculuğu 23.17’de sona erecek. NASA'nın göreve ilişkin canlı yayını 12: 45 itibariyle başladı.
Öte yandan, Artemis 1’de meydana gelen ikinci yakıt sızıntısı, görev ekibinin programında aksamaya neden oldu. Ancak, NASA’nın belirttiğine göre bu durum ikinci test uçuşunun şu an için ertelenmesine neden olmayacak.
NASA’nın hava durumu görevlisi Melody Lovin'e göre, fırlatma için elverişli hava koşullarının şansı yüzde 60, görevin sonuna doğru ise şans yüzde 80’e çıkacak.
NASA'nın "Artemis" programının ilk Ay seferi, Florida'daki Cape Canevaral Üssü'nden yapılacak fırlatmayla başlayacaktı.
Pazartesi günkü fırlatma öncesi yapılan testlerde, roketin dört motorundan birinin soğutma sisteminin, motoru yeterince soğutmadığı tespit edildi.
Bunun üzerine fırlatma bugüne ertelendi. Orion kapsülü ile dünyanın en güçlü ve karmaşık roketinden oluşan uzay aracının Türkiye saatiyle 21.17'den itibaren Dünya'nın uydusuna sefere çıkması bekleniyor.
Orion kapsülü Ay'a ilk iki seferini insansız yapacak. İlk görevinde Ay'ın çevresinde 6 hafta geçirdikten sonra Dünya'ya dönecek.İlk iki görev başarıyla tamamlanırsa üçüncü görevde Ay'a astronot gönderilecek.
2025'te yapılması planlanan bu seferle Ay'a ilk kez kadın ve siyah astoronot gönderilmesi bekleniyor. NASA'nın Artemis ile nihai hedefiyse 2030'da Ay'dan Mars'a astronot göndermek.