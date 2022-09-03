NASA'nın Ay görevinde yeni yakıt sızıntısı: Artemis 1 yeniden ertelendi mi? Artemis 1 ne zaman ve saat kaçta fırlatılacak?

NASA, yıllar sonra yeniden insanlı Ay görevlerine başlayacak. Bu maksatla geliştirilen Orion kapsülü, pazartesi günkü başarısız denemenin ardından bugün yeniden uzaya fırlatılacak. Ancak, Artemis 1 görevi kapsamında ikinci fırlatma girişiminden önce, başka bir sıvı hidrojen yakıt sızıntısı daha meydana geldiği duyuruldu. NASA, mühendiilerin sorunun çözümü için çalıştığını açıkladı. Peki, Artemis 1 yeniden ertelenecek mi? Artemis 1 ne zaman yapılacak?

Haberler - ntv.com.tr 03.09.2022 - 16:52 | Son Güncelleme : 03.09.2022 - 17:25

NASA'nın Ay görevinde yeni yakıt sızıntısı: Artemis 1 yeniden ertelendi mi? Artemis 1 ne zaman ve saat kaçta fırlatılacak? - 1

Mürettebatsız Artemis 1 görevi, Ay’ın etrafında tarihi bir yolculuğa çıkmak için ikinci bir test uçuşuna hazırlanırken yakıt sorunlarıyla mücadele ediyor.

NASA'nın Ay görevinde yeni yakıt sızıntısı: Artemis 1 yeniden ertelendi mi? Artemis 1 ne zaman ve saat kaçta fırlatılacak? - 2

Yetkililer, Türkiye saatiyle öğlen 12.00’den önce görev yöneticilerinin hava durumu ile ilgili bilgi aldığını ve rokete itici yakıt yüklemeye devam etmeye karar verdiğini söyledi.  Geri sayım saati 14.07’de yeniden başladı.

NASA'nın Ay görevinde yeni yakıt sızıntısı: Artemis 1 yeniden ertelendi mi? Artemis 1 ne zaman ve saat kaçta fırlatılacak? - 3

Ancak, çekirdek aşamasının motor bölümünde roketi hidrojenle besleyen hızlı bağlantı kesme boşluğunda saat 14.15’te bir sıvı hidrojen sızıntısı tespit edildikten sonra en az 30 dakikalık bir gecikme oldu. Bu,  pazartesi günü ertelenen denemeden farklı bir sızıntıydı. 

NASA'nın Ay görevinde yeni yakıt sızıntısı: Artemis 1 yeniden ertelendi mi? Artemis 1 ne zaman ve saat kaçta fırlatılacak? - 4

Ardından, fırlatma kontrolörleri, sızıntıyı engellemek amacıyla hattı ısıttı ve yeni bir sızıntı oluşmadan önce sıvı hidrojen akışı yeniden başladı. 

NASA'nın Ay görevinde yeni yakıt sızıntısı: Artemis 1 yeniden ertelendi mi? Artemis 1 ne zaman ve saat kaçta fırlatılacak? - 5

NASA’dan yapılan açıklamada, mühendislerin sorunu çözmek için çalışmaya devam edeceği belirtilerek, ”Sıvı hidrojen akışını durdurmak için gazı doldurmak ve boşaltmak için kullanılan valfi kapatacağız. Ardından, ardından tekrar sızdırmaz hale getirmek için helyum kullanarak transfer hattındaki basıncı artıracağız” denildi. 

NASA'nın Ay görevinde yeni yakıt sızıntısı: Artemis 1 yeniden ertelendi mi? Artemis 1 ne zaman ve saat kaçta fırlatılacak? - 6

ARTEMİS 1 SAAT KAÇTA FIRLATILACAK?

Diğer taraftan Artemis 1’in fılatımına bu akşam Türkiye saatiyle 21.17’de başlanacak. Roketin Ay’a yolculuğu 23.17’de sona erecek. NASA'nın göreve ilişkin canlı yayını 12: 45 itibariyle başladı.  

Öte yandan,  Artemis 1’de meydana gelen ikinci yakıt sızıntısı, görev ekibinin programında aksamaya neden oldu. Ancak, NASA’nın belirttiğine göre bu durum ikinci test uçuşunun şu an için ertelenmesine neden olmayacak.

NASA'nın Ay görevinde yeni yakıt sızıntısı: Artemis 1 yeniden ertelendi mi? Artemis 1 ne zaman ve saat kaçta fırlatılacak? - 7

NASA’nın hava durumu görevlisi Melody Lovin'e göre, fırlatma için elverişli hava koşullarının şansı yüzde 60, görevin sonuna doğru ise şans yüzde 80’e çıkacak.

NASA'nın Ay görevinde yeni yakıt sızıntısı: Artemis 1 yeniden ertelendi mi? Artemis 1 ne zaman ve saat kaçta fırlatılacak? - 8

NASA'NIN ARTEMİS 1 GÖREVİ HAKKINDA

NASA'nın "Artemis" programının ilk Ay seferi, Florida'daki Cape Canevaral Üssü'nden yapılacak fırlatmayla başlayacaktı.

Pazartesi günkü fırlatma öncesi yapılan testlerde, roketin dört motorundan birinin soğutma sisteminin, motoru yeterince soğutmadığı tespit edildi.

NASA'nın Ay görevinde yeni yakıt sızıntısı: Artemis 1 yeniden ertelendi mi? Artemis 1 ne zaman ve saat kaçta fırlatılacak? - 9

Bunun üzerine fırlatma bugüne ertelendi. Orion kapsülü ile dünyanın en güçlü ve karmaşık roketinden oluşan uzay aracının Türkiye saatiyle 21.17'den itibaren Dünya'nın uydusuna sefere çıkması bekleniyor.

NASA'nın Ay görevinde yeni yakıt sızıntısı: Artemis 1 yeniden ertelendi mi? Artemis 1 ne zaman ve saat kaçta fırlatılacak? - 10

Orion kapsülü Ay'a ilk iki seferini insansız yapacak. İlk görevinde Ay'ın çevresinde 6 hafta geçirdikten sonra Dünya'ya dönecek.İlk iki görev başarıyla tamamlanırsa üçüncü görevde Ay'a astronot gönderilecek.

2025'te yapılması planlanan bu seferle Ay'a ilk kez kadın ve siyah astoronot gönderilmesi bekleniyor. NASA'nın Artemis ile nihai hedefiyse 2030'da Ay'dan Mars'a astronot göndermek.

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