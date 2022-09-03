NASA'nın Ay görevinde yeni yakıt sızıntısı: Artemis 1 yeniden ertelendi mi? Artemis 1 ne zaman ve saat kaçta fırlatılacak?

ARTEMİS 1 SAAT KAÇTA FIRLATILACAK?

Diğer taraftan Artemis 1’in fılatımına bu akşam Türkiye saatiyle 21.17’de başlanacak. Roketin Ay’a yolculuğu 23.17’de sona erecek. NASA'nın göreve ilişkin canlı yayını 12: 45 itibariyle başladı.



Öte yandan, Artemis 1’de meydana gelen ikinci yakıt sızıntısı, görev ekibinin programında aksamaya neden oldu. Ancak, NASA’nın belirttiğine göre bu durum ikinci test uçuşunun şu an için ertelenmesine neden olmayacak.