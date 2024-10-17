NASA'nın Ay'a dönüş görevi: Yeni uzay kıyafetleri tanıtıldı

Axiom Space ve Prada, NASA'nın Artemis III görevi kapsamında Ay yüzeyine gidecek astronotlar için tasarlanan yeni uzay kıyafetlerini tanıttı.

NASA'nın Ay'a dönüş görevi: Yeni uzay kıyafetleri tanıtıldı - 1

KIYAFETLERİ PRADA TASARLADI

Axiom Space'in internet sitesinde, NASA'nın Ay'a dönüş projesi olarak bilinen "Artemis Programı"nın üçüncü ayağında astronotların giymesi için lüks giyim markası Prada ortaklığında tasarlanan kıyafetler yer aldı.

Açıklamada, kıyafetlerin ısıyı yansıtan ve astronotları aşırı yüksek sıcaklıklardan ve Ay tozundan koruyan beyaz bir malzemeden yapılacağı ifade edildi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA'nın Ay'a dönüş görevi: Yeni uzay kıyafetleri tanıtıldı - 2

SEKİZ SAAT UZAY YÜRÜYÜŞÜ YAPILABİLECEK

Kıyafetlerin gölgede kalan bölgelerdeki en soğuk ortamda en az iki saat dayanıklı kalacağı kaydedilen açıklamada, astronotların yaklaşık sekiz saat boyunca uzay yürüyüşü yapabilecekleri belirtildi.

NASA'nın Ay'a dönüş görevi: Yeni uzay kıyafetleri tanıtıldı - 3

Axiom Space Başkanı Matt Ondler söz konusu tasarıma ilişkin, "Seçkin ekiplerimiz, yenilikçi çözümlere giden yeni yollar oluşturarak uzay kıyafeti geliştirme olgusunu yeniden tanımladılar." ifadesini kullandı.

NASA Mart 2023'te söz konusu kıyafetlerin farklı renkteki ilk prototipini paylaşmıştı.

NASA'nın Ay'a dönüş görevi: Yeni uzay kıyafetleri tanıtıldı - 4

ARTEMİS PROGRAMI İLE AY'A DÖNÜŞ

NASA, Ay'a dönüş projesi olarak bilinen "Artemis Programı" ile astronotları yeniden Ay'a göndermeyi amaçlıyor.

Programın ilk aşaması "Artemis I", Orion uzay aracının Ay'ın yörüngesinde bir tur atmasının ardından Dünya'ya dönmesiyle Aralık 2022'de tamamlanmıştı.

NASA'nın Ay'a dönüş görevi: Yeni uzay kıyafetleri tanıtıldı - 5

Orion uzay aracının ilk mürettebatlı misyonu "Artemis II" görevinde ise astronotların, Ay'a iniş yapmadan Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

10 gün sürecek yolculuk, uzay aracıyla ilgili güvenlik endişelerinin yanı sıra astronotların giysisi ve iniş araçlarıyla ilgili sorunlar yaşandığı için 2025'in sonlarına ertelenmişti.

NASA'nın Ay'a dönüş görevi: Yeni uzay kıyafetleri tanıtıldı - 6

2026 YILINDA GERÇEKLEŞECEK

Her şey planlandığı şekilde ilerlerse programın son aşaması "Artemis III" misyonu 2026'da hayata geçebilecek.

NASA'nın Ay'a dönüş görevi: Yeni uzay kıyafetleri tanıtıldı - 7
NASA'nın Ay'a dönüş görevi: Yeni uzay kıyafetleri tanıtıldı - 8
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