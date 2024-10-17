NASA'nın Ay'a dönüş görevi: Yeni uzay kıyafetleri tanıtıldı
Axiom Space ve Prada, NASA'nın Artemis III görevi kapsamında Ay yüzeyine gidecek astronotlar için tasarlanan yeni uzay kıyafetlerini tanıttı.
KIYAFETLERİ PRADA TASARLADI
Axiom Space'in internet sitesinde, NASA'nın Ay'a dönüş projesi olarak bilinen "Artemis Programı"nın üçüncü ayağında astronotların giymesi için lüks giyim markası Prada ortaklığında tasarlanan kıyafetler yer aldı.
Açıklamada, kıyafetlerin ısıyı yansıtan ve astronotları aşırı yüksek sıcaklıklardan ve Ay tozundan koruyan beyaz bir malzemeden yapılacağı ifade edildi.