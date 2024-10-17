NASA'nın Ay'a dönüş görevi: Yeni uzay kıyafetleri tanıtıldı

SEKİZ SAAT UZAY YÜRÜYÜŞÜ YAPILABİLECEK

Kıyafetlerin gölgede kalan bölgelerdeki en soğuk ortamda en az iki saat dayanıklı kalacağı kaydedilen açıklamada, astronotların yaklaşık sekiz saat boyunca uzay yürüyüşü yapabilecekleri belirtildi.