NASA'nın bu yıl paylaştığı en etkileyici uzay fotoğrafları

BÜYÜK PATLAMA'DAN SONRAKİ 400 MİLYON YILA KADAR GÖZLEMLEYEBİLİYOR

Kızılötesi ışığı toplayarak Webb, kozmik tozu yarıp geçebiliyor ve çok uzaklara, Büyük Patlama'dan sonraki ilk 400 milyon yıla kadar olan geçmişi görebiliyor.

Fotoğraf: Araştırmacıların Büyük Patlama'dan sadece 235 milyon yıl sonra ortaya çıktığına inandıkları bir galaksi olan CEERS-93316'nın görüntüsü.