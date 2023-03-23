NASA'nın DART görevinden yeni fotoğraflar paylaşıldı

NASA geçen yılın Eylül ayında, bir uzay aracını başarılı bir şekilde bir asteroide çarptırıp onu rotasından saptırarak tarihe geçti.
Çift Asteroit Yeniden Yönlendirme Testi (DART) görevi, Dimorphos asteroidinin hızını ve yörüngesini değiştirerek, Dünya’daki yaşama tehdit edebilecek bir asteroidin ortaya çıkması durumda insanlığın benzer bir şeyi yapabileceğini başarıyla gösterdi.
NASA’nın Çift Asteroit Yeniden Yönlendirme Testi (DART) görevinden yeni fotoğraflar paylaşıldı. Astronomy and Astrophysics dergisinde yayınlanan yeni çalışma, Şili'nin kuzeyindeki Çok Büyük Teleskop (VLT) tarafından çekilen ve çarpışmanın yıkıcı sonuçlarını ayrıntılarla gösteren fotoğraflar sundu.
Söz konusu fotoğraflarda, çarpışmanın ardından ortaya çıkan enkaz bulutunun doğasını ve DART'ın Dimorphos'a çarpmasıyla fırlayan kaya ve tozlar yer aldı. Gökbilimciler ve gezegen savunma araştırmacıları şimdi asteroitlerin doğası ve Gök cisimlerinin nasıl oluştuğu hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu materyali inceliyor.
Edinburgh Üniversitesi'nde gökbilimci ve başyazar olan Cyrielle Opitom, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Asteroitler arasındaki çarpışmalar doğal olarak gerçekleşir, ancak bunu asla önceden bilemezsiniz. DART, kontrollü bir çarpışmayı neredeyse bir laboratuvarda incelemek için gerçekten harika bir fırsat sundu.” diye konuştu.
Diğer taraftan Opitom ve meslektaşları VLT'deki Çok Birimli Spektroskopik Kaşif'i kullanarak çarpışmanın yarattığı enkaz bulutunun, asteroidin çarpışmadan önceki halinden daha mavi olduğunu keşfetti. Bu da bulutun çok ince parçacıklı maddelerden oluştuğu anlamına geliyor.
Araştırmacıların bulmayı umdukları şeylerden biri de çarpışmadan kaynaklanan buz formundaki oksijen ve su kanıtlarıydı. Ancak, veri analizi bu tür maddelerin enkazda hiç yer almadığını ortaya çıkardı. Opitom, "Asteroitlerin önemli miktarda buz içermesi beklenmez, bu nedenle herhangi bir su izi tespit etmek gerçek bir sürpriz olurdu". dedi.
NASA, büyük asteroitlerin Dünya'ya çarpmasını engellemenin mümkün olup olmadığını tespit etmek üzere Kasım 2021'de DART misyonunu başlatmıştı.
Görev çerçevesinde fırlatılan uzay aracı 27 Eylül’de TSİ 02.15 sıralarında Dünya'dan 11 milyon kilometre uzaktaki Dimorphos adlı bir asteroide çarpmıştı. DART, Dünya'ya yakın nesnelere karşı bir gezegen savunma yöntemini test etmeyi amaçlayan ilk deney olarak kayıtlara geçti.