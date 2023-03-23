NASA'nın DART görevinden yeni fotoğraflar paylaşıldı

Edinburgh Üniversitesi'nde gökbilimci ve başyazar olan Cyrielle Opitom, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Asteroitler arasındaki çarpışmalar doğal olarak gerçekleşir, ancak bunu asla önceden bilemezsiniz. DART, kontrollü bir çarpışmayı neredeyse bir laboratuvarda incelemek için gerçekten harika bir fırsat sundu.” diye konuştu.