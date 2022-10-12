NASA’nın DART misyonu hedefine ulaştı

NASA'nın Gezegen Bilimleri Bölümü Direktörü Lori Glaze ise yaptığı açıklamada, “Bu sonuç, DART'ın hedef asteroid ile etkisinin tam etkisini anlamak için önemli bir adımdır. Her gün yeni veriler geldikçe gökbilimciler, DART gibi bir görevin gelecekte Dünya'yı bir asteroitle çarpışmaktan korumaya yardımcı olmak için kullanılıp kullanılamayacağını ve nasıl kullanılacağını daha iyi değerlendirebilecek” dedi.