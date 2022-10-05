NASA'nın DART uzay aracı tarafından vurulan asteroit 10 bin km uzunluğunda bir enkaz bıraktı

Gözleme katılan bir astronom olan Teddy Kareta, "Etkiyi takip eden günlerde sonucun yapısını ve kapsamını ne kadar net bir şekilde yakalayabildiğimiz şaşırtıcı" dedi.





ABD Deniz Araştırma Laboratuvarı'ndan Michael Knight ise enkaz izinin önümüzdeki haftalarda ve aylardada izleneceğini söyledi.