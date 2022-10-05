NASA'nın DART uzay aracı tarafından vurulan asteroit 10 bin km uzunluğunda bir enkaz bıraktı

Geçen hafta, NASA’nın DART adlı uzay aracının Dimorphos asteroidine başarılı bir şekilde çarpmasıyla tarihte bir ilk gerçekleşti. Dünya'dan yaklaşık 11 milyon kilometre uzakta gerçekleşen kasıtlı çarpışma, insanlığın ilk asteroit saptırma girişimi oldu.
Asteroidin ardında bıraktığı enkaz Şili’deki Güney Astrofizik Araştırma Teleskobu'nu tarafından çarpışmadan iki gün sonra çekildi. Uzmanlar, 10 bin kilometreden daha uzun olan izin dağılmasının uzun süreceğini açıkladı.
Gözleme katılan bir astronom olan Teddy Kareta, "Etkiyi takip eden günlerde sonucun yapısını ve kapsamını ne kadar net bir şekilde yakalayabildiğimiz şaşırtıcı" dedi.
ABD Deniz Araştırma Laboratuvarı'ndan Michael Knight ise enkaz izinin önümüzdeki haftalarda ve aylardada izleneceğini söyledi.
DART uzay aracı, otonom konumda kilitlendiği çift asteroidin Dimorphos isimli küçük olan (yaklaşık 170 metre çapındaki) parçasını, yörüngesinden saptırmak için yaklaşık saatte 23 bin kilometre hızla itti.
Gelecekteki potansiyel tehdit oluşturabilecek gök cisimlerini önlemek için ilk defa gerçekleştirilen deneme amaçlı çarpışma, DART'ın üzerine yerleştirilen kamera ile Hubble, Webb ve Lucy teleskopları tarafından da kayda alındı.
Çarpışmayı canlı takip edenler, görüntüleri yaklaşık 45 saniye gecikmeli olarak seyredebildi.
DART'ı geliştiren Maryland'deki Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'ndan yönetilen planlı çarpışma sonrası, NASA yetkilisinin canlı yayında, "Bu, insanlığın bir gök cisminin rotasını değiştirmek üzere yaptığı ilk girişimdi" şeklindeki sevinç ifadeleri duyuldu.
Başarılı deneme sonucu bir uzay aracının, yörüngesini yer tabanlı teleskoplar kullanılarak ölçülebilecek şekilde değiştirmek için kasıtlı olarak, hedeflenen bir asteroidle çarpışabileceği ispatlanmış oldu.