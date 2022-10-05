NASA'nın DART uzay aracı tarafından vurulan asteroit 10 bin km uzunluğunda bir enkaz bıraktı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), Çift Asteroid Yönlendirme Testi (DART) isimli uzay aracı, geçen hafta Dünya'dan yaklaşık 11 milyon kilometre uzaktaki asteroidi vurdu. Saatte 23 kilometre hızla vurulan asteroit arkasında 10 bin kilometreyi aşan bir enkaz izi bıraktı. Kuyruklu yıldız benzeri enkaz izinin görüntüleri Şili'deki bir teleskop tarafından paylaşıldı.

NASA'nın DART uzay aracı tarafından vurulan asteroit 10 bin km uzunluğunda bir enkaz bıraktı - 1

Geçen hafta, NASA’nın DART adlı uzay aracının Dimorphos asteroidine başarılı bir şekilde çarpmasıyla tarihte bir ilk gerçekleşti.  Dünya'dan yaklaşık 11 milyon kilometre uzakta gerçekleşen kasıtlı çarpışma, insanlığın ilk asteroit saptırma girişimi oldu.

NASA'nın DART uzay aracı tarafından vurulan asteroit 10 bin km uzunluğunda bir enkaz bıraktı - 2

Asteroidin ardında bıraktığı enkaz Şili’deki Güney Astrofizik Araştırma Teleskobu'nu tarafından çarpışmadan iki gün sonra çekildi. Uzmanlar, 10 bin kilometreden daha uzun olan izin dağılmasının uzun süreceğini açıkladı.

NASA'nın DART uzay aracı tarafından vurulan asteroit 10 bin km uzunluğunda bir enkaz bıraktı - 3

Gözleme katılan bir astronom olan Teddy Kareta, "Etkiyi takip eden günlerde sonucun yapısını ve kapsamını ne kadar net bir şekilde yakalayabildiğimiz şaşırtıcı" dedi.

ABD Deniz Araştırma Laboratuvarı'ndan Michael Knight ise  enkaz izinin önümüzdeki haftalarda ve aylardada izleneceğini söyledi.

NASA'nın DART uzay aracı tarafından vurulan asteroit 10 bin km uzunluğunda bir enkaz bıraktı - 4

NASA’NIN DART MİSYONU HAKKINDA

DART uzay aracı, otonom konumda kilitlendiği çift asteroidin Dimorphos isimli küçük olan (yaklaşık 170 metre çapındaki) parçasını, yörüngesinden saptırmak için yaklaşık saatte 23 bin kilometre hızla itti.

NASA'nın DART uzay aracı tarafından vurulan asteroit 10 bin km uzunluğunda bir enkaz bıraktı - 5

Gelecekteki potansiyel tehdit oluşturabilecek gök cisimlerini önlemek için ilk defa gerçekleştirilen deneme amaçlı çarpışma, DART'ın üzerine yerleştirilen kamera ile Hubble, Webb ve Lucy teleskopları tarafından da kayda alındı.

Çarpışmayı canlı takip edenler, görüntüleri yaklaşık 45 saniye gecikmeli olarak seyredebildi.

NASA'nın DART uzay aracı tarafından vurulan asteroit 10 bin km uzunluğunda bir enkaz bıraktı - 6

DART'ı geliştiren Maryland'deki Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'ndan yönetilen planlı çarpışma sonrası, NASA yetkilisinin canlı yayında, "Bu, insanlığın bir gök cisminin rotasını değiştirmek üzere yaptığı ilk girişimdi" şeklindeki sevinç ifadeleri duyuldu.

NASA'nın DART uzay aracı tarafından vurulan asteroit 10 bin km uzunluğunda bir enkaz bıraktı - 7

Başarılı deneme sonucu bir uzay aracının, yörüngesini yer tabanlı teleskoplar kullanılarak ölçülebilecek şekilde değiştirmek için kasıtlı olarak, hedeflenen bir asteroidle çarpışabileceği ispatlanmış oldu.

NASA'nın DART uzay aracı tarafından vurulan asteroit 10 bin km uzunluğunda bir enkaz bıraktı - 8

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