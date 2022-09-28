NASA'nın DART uzay aracının asteroitle çarpışmasından ilk görüntüler paylaşıldı

Diğer taraftan, yumurta şeklindeki asteroidin kayalarla kaplı yüzeyi, son yıllarda uzay aracı tarafından ziyaret edilen diğer iki asteroit olan Bennu ve Ryugu'ya benziyordu. Bilim insanları, Dimorphos'un gevşek bir şekilde bağlanmış kayalardan yapılmış bir moloz yığını asteroidi olduğundan şüpheleniyor.