NASA'nın DART uzay aracının asteroitle çarpışmasından ilk görüntüler paylaşıldı

Dün Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) Çift Asteroid Yönlendirme Testi uzay aracının Dimorphos asteroidine başarılı bir şekilde çarpmasıyla tarihte bir ilk gerçekleşti. DART'ın kamerası, çarpmadan önce asteroit yüzeyinin görüntülerini paylaştı.
İtalyan Uzay Ajansı’nın LICIACube olarak bilinen farklı bir uydusu tarafından çekilen yeni görüntüler ise çarpma anını ortaya koydu.
Bir evrak çantası büyüklüğünde olan LICIACube adlı kü şeklindeki uydu, DART uzay aracının etrafına 11 Eylül'de konuşlandırıldı ve olayı 55 kilometre güvenli bir mesafeden kaydetmek için arkasından gitti.
Çarpışmadan üç dakika sonra LICIACube, fotoğraf ve video çekmek için daha büyük bir asteroit olan Didymos'un yörüngesindeki Dimorphos'un yanından uçtu.
Bununla birlikte görüntü dizisi, çarpışmadan sonra Dimorphos'un yüzeyinden çıkan parlak maddeleri gözler önüne serdi.
ICIACube uydusunu geliştiren bir İtalyan şirketi olan Argotec Space tarafından yapılan paylaşımda, “İşte dünyanın ilk gezegen savunma görevinin LICIACube tarafından çekilen fotoğrafları. NASA'nın Dart Görevi tam olarak burada sona erdi” denildi.
Diğer taraftan, yumurta şeklindeki asteroidin kayalarla kaplı yüzeyi, son yıllarda uzay aracı tarafından ziyaret edilen diğer iki asteroit olan Bennu ve Ryugu'ya benziyordu. Bilim insanları, Dimorphos'un gevşek bir şekilde bağlanmış kayalardan yapılmış bir moloz yığını asteroidi olduğundan şüpheleniyor.
Bununla birlikte, NASA araştırmacıları, DART'ın geride bıraktığı ve yaklaşık 10 ila 20 metre büyüklüğünde olduğunu tahmin ettikleri çarpma krateri hakkında daha fazla bilgi edinmek için sabırsızlandıklarını açıkladı.Dünya'dan yaklaşık 11 milyon kilometre)uzakta gerçekleşen kasıtlı çarpışma, insanlığın ilk asteroit saptırma girişimiydi.