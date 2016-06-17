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NASA'nın gözünden evrenin derinliklerine yolculuk (NASA 60 yaşında)

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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA 60 yaşında! İşte 60'ıncı yaşında NASA'nın objektifinden evrenin derinliklerine yolculuk...

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    Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 1990 senesinde Discovery uzay mekiği tarafından yörüngeye taşınan Hubble Uzay Teleskobu bugüne kadar evrenin derinliklerinden sayısız kareyi bizler ile paylaştı.
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    2020 yılında görevü James Webb'e bırakacak olan Hubble, emekli olmaya hazırlanıyor. 

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    Huble'a kıyasla uzayı daha detaylı bir biçimde inceleyebilecek olan James Webb'in dünya dışı yaşamın keşfinde de etkili olması bekleniyor. 

     

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    İşte uzaydaki 28'inci yaşını kuytlayan Hubble'ın gözünden evrenin derinliklerine yolculuk...

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