NASA’nın InSight aracından yeni keşif: Mars’ın çekirdeğinin boyutu ilk kez ölçüldü

NASA'nın InSight uzay aracı 2018'de Mars'a inmeden önce, Kızıl Gezegen’i inceleyen bilim insanları yüzeyinde yoğunlaştı. Sabit arazi aracının sismometresi bunu değiştirdi ve gezegenin derin iç kısmıyla ilgili ayrıntıları ilk kez ortaya çıkardı.

İç Yapı için Sismik Deney (SEIS) kapsamında, Mars'ın yüzeyinde bulunan ve binlerce kilometre ötedeki sismik olayları algılayabilen kubbe şeklinde bir alet kullanıldı. Misyon, konuşlandırılmasından bu yana, yaklaşık 733 farklı Mars depremi kaydetti. Tüm depremlerin 3 ve 4 büyüklükleri arasında meydana geldiği belirtildi.

Bilim insanlarının analizleri, Mars kabuğunun 20 ile 37 kilometre kalınlığında olduğunu gösterdi. Kabuğun altında, bin 820 kilometre yarıçapa sahip olduğu ortaya çıkan Mars çekirdeğine kadar yaklaşık bin 560 kilometre boyunca uzanan manto tabakası var.

Diğer taraftan araştırmacılar, Dünya’nın Mars'tan 1,8 kat daha büyük olduğunu ancak manto ve çekirdek oranlarının yer kütleye oranlarının yüzdesel açıdan benzer olduğunu söyledi. Mars mantosu ve çekirdeğinin gezegen yarıçapına oranı yüzde 54 iken Dünya’da yüzde 45.

Bununla birlikte Mars, Dünya ve Ay'dan sonra bu ölçümlerin yapıldığı üçüncü gök cismi olma özelliğini taşıyor. Çalışmanın diğer önemli bir bulgusu ise Mars çekirdeğinin eridiğinin gözlemlenmiş olması. Daha önce birçok bilim insanı, Kızıl Gezegen’in çekirdeğinin hala sağlam olduğunu varsayıyordu.

InSight'ın NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet İtki Laboratuvarı'ndan baş araştırmacısı Bruce Banerdt, "Bu, son on yıldaki tüm çalışmaların ve emeklerin doruk noktasını temsil ediyor" dedi.