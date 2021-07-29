NASA’nın InSight aracından yeni keşif: Mars’ın çekirdeğinin boyutu ilk kez ölçüldü

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) InSight uzay aracı, sondanın 2018'de Kızıl Gezegen’e inişinden bu yana yakalanan onlarca Mars depreminden elde edilen verileri kullanarak, Mars'ın kabuğunun derinliğini ve çekirdeğinin boyutunu ilk kez ortaya çıkardı.

ntv.com.tr 29.07.2021 - 15:57

NASA’nın InSight aracından yeni keşif: Mars’ın çekirdeğinin boyutu ilk kez ölçüldü - 1

İLK KEZ HESAPLANDI

NASA'nın InSight uzay aracı 2018'de Mars'a inmeden önce, Kızıl Gezegen’i inceleyen bilim insanları yüzeyinde yoğunlaştı. Sabit arazi aracının sismometresi bunu değiştirdi ve gezegenin derin iç kısmıyla ilgili ayrıntıları ilk kez ortaya çıkardı.

NASA’nın InSight aracından yeni keşif: Mars’ın çekirdeğinin boyutu ilk kez ölçüldü - 2

733 TANE DEPREM KAYDETTİ

İç Yapı için Sismik Deney (SEIS) kapsamında, Mars'ın yüzeyinde bulunan ve  binlerce kilometre ötedeki sismik olayları algılayabilen kubbe şeklinde bir alet kullanıldı. Misyon, konuşlandırılmasından bu yana, yaklaşık  733 farklı Mars depremi kaydetti. Tüm depremlerin 3 ve 4 büyüklükleri arasında meydana geldiği belirtildi.

NASA’nın InSight aracından yeni keşif: Mars’ın çekirdeğinin boyutu ilk kez ölçüldü - 3

BİN 820 KİLOMETRE YARA ÇAPA SAHİP

Bilim insanlarının analizleri, Mars kabuğunun 20 ile 37 kilometre  kalınlığında olduğunu gösterdi. Kabuğun altında, bin 820 kilometre yarıçapa sahip olduğu ortaya çıkan Mars çekirdeğine kadar yaklaşık bin 560 kilometre boyunca uzanan manto tabakası var.

NASA’nın InSight aracından yeni keşif: Mars’ın çekirdeğinin boyutu ilk kez ölçüldü - 4

Bununla birlikte uzmanlar, Mars’ın yerkabuğunun da yaklaşık 35 kilometre kalınlığında olduğunu hesapladı.

NASA’nın InSight aracından yeni keşif: Mars’ın çekirdeğinin boyutu ilk kez ölçüldü - 5

Diğer taraftan araştırmacılar, Dünya’nın Mars'tan 1,8 kat daha büyük olduğunu ancak manto ve çekirdek oranlarının yer kütleye oranlarının yüzdesel açıdan benzer olduğunu söyledi.  Mars mantosu ve çekirdeğinin gezegen yarıçapına oranı yüzde 54 iken Dünya’da yüzde 45.

NASA’nın InSight aracından yeni keşif: Mars’ın çekirdeğinin boyutu ilk kez ölçüldü - 6

ÜÇÜNCÜ GÖK CİSMİ

Bununla birlikte Mars, Dünya ve Ay'dan sonra bu ölçümlerin yapıldığı üçüncü gök cismi olma özelliğini taşıyor. Çalışmanın diğer önemli bir bulgusu ise Mars çekirdeğinin eridiğinin gözlemlenmiş olması. Daha önce birçok bilim insanı, Kızıl Gezegen’in çekirdeğinin hala sağlam olduğunu varsayıyordu.

NASA’nın InSight aracından yeni keşif: Mars’ın çekirdeğinin boyutu ilk kez ölçüldü - 7

InSight'ın NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet İtki Laboratuvarı'ndan baş araştırmacısı Bruce Banerdt, "Bu, son on yıldaki tüm çalışmaların ve emeklerin doruk noktasını temsil ediyor" dedi.

NASA’nın InSight aracından yeni keşif: Mars’ın çekirdeğinin boyutu ilk kez ölçüldü - 8

"SADECE BAŞLANGIÇ"

Öte yandan bilim insanları, bu sonuçların sadece başlangıç olduğunu söyledi. Araştırmacılar, artık Mars modellerini ve oluşumunu anlayabilmek için daha iyi verilere sahipler ve SEIS her gün yeni Mars depremleri tespit ediyor.
NASA’nın InSight aracından yeni keşif: Mars’ın çekirdeğinin boyutu ilk kez ölçüldü - 9
InSight'ın enerji seviyesi yönetilirken, sismometresi hala dinliyor ve insanlaro 4,0'dan büyük bir deprem tespit edeceklerini umuyorlar.
NASA’nın InSight aracından yeni keşif: Mars’ın çekirdeğinin boyutu ilk kez ölçüldü - 10

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