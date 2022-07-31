NASA'nın James Webb teleskobundan beklenmedik keşif: 3 milyar ışık yılı uzaklığındaki süpernovayı görüntüledi

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) James Webb teleskobu, Dünya'dan üç milyar ışık yılı uzaklıkta ölmekte olan bir yıldızı ilk kez görüntüledi. “Süpernova” olarak adlandırılan bu olay, bir yıldızın enerjisi bittiğinde meydana geliyor ve gök cismi böylelikle ömrünü tamamlamış oluyor. Araştırmacılar, beklenmedik keşfin tamamen yeni bir çalışma alanı açabileceğini söyledi.

Haberler - ntv.com.tr 31.07.2022 - 13:15

NASA'nın James Webb teleskobundan beklenmedik keşif: 3 milyar ışık yılı uzaklığındaki süpernovayı görüntüledi - 1

James Webb Teleskobu, ölmekte olan bir yıldızın patlamasını beklenmedik bir şekilde tespit ederek bilim insanlarını şaşırttı.

NASA'nın James Webb teleskobundan beklenmedik keşif: 3 milyar ışık yılı uzaklığındaki süpernovayı görüntüledi - 2

ames Webb Uzay Teleskobu'nun NIRCam kamerası, Dünya'dan yaklaşık 3 ila 4 milyar ışık yılı uzaklıktaki SDSS.J141930.11+5251593 adlı bir galakside beklenmedik parlak bir nesne tespit etti. Söz konusu nesne, beş günlük bir süre içinde karardı ve bu, onun yıldızın patlamasından kısa bir süre sonra tamamen şans eseri yakalanmış bir süpernova olabileceğini düşündürdü.

NASA'nın James Webb teleskobundan beklenmedik keşif: 3 milyar ışık yılı uzaklığındaki süpernovayı görüntüledi - 3

SÜPERNOVA NEDİR?

Süpernova, enerjisi biten büyük yıldızların şiddetle patlaması olayına deniliyor. Araştırmacılarının bildirdiğine göre,  bir süpernovanın parlaklığı Güneş'in parlaklığının yüz milyon katına ulaşabiliyor. 

NASA'nın James Webb teleskobundan beklenmedik keşif: 3 milyar ışık yılı uzaklığındaki süpernovayı görüntüledi - 4

SÜPERNOVA YAKALMAK İÇİN TASARLANMADI

Araştırmacılar James Webb Uzay Teleskobu süpernovaları aramak için inşa edilmediğinden keşfin şaşırtıcı olduğunu söyledi. Çünkü süpernova gibi yıldızlar ilgili olaylar, genellikle gökyüzünün geniş bölümlerini kısa aralıklarla tarayan büyük ölçekli tarama teleskopları tarafından gerçekleştiriliyor. James  Webb teleskobu ise evrenin çok küçük bir alanına detaylı olarak bakıyor. 

NASA'nın James Webb teleskobundan beklenmedik keşif: 3 milyar ışık yılı uzaklığındaki süpernovayı görüntüledi - 5

YENİ BİR FIRSAT

Diğer taraftan, yeni keşif James  Webb’in bilim operasyonlarının ilk haftasında geldiğinden, gökbilimciler, teleskoptan gelen görüntülerin derinliğinin süpernovaları tespit etmede oldukça yeterli olabileceğini söyledi. Araştırmacıların bildirdiğine göre, her derin alan görüntüsü yüzlerce galaksiyi içeriyor, bu da bir süpernovayı tespit etmek için yüzlerce fırsat anlamına geliyor.

NASA'nın James Webb teleskobundan beklenmedik keşif: 3 milyar ışık yılı uzaklığındaki süpernovayı görüntüledi - 6

James Webb'i yöneten Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü'nden bir astronom olan Mike Engesser, "İlk birkaç milyon yılda gelişen yıldızların, şu anda sahip olduğumuz yıldız türlerinin aksine neredeyse tamamen hidrojen ve helyum oluştuğunu düşünüyoruz. Bunlar, Güneş’in  kütlesinin 200 ila 300 katı kadar kütleye sahiplerdi. Bu tür patlamaları gözlemlemek, henüz gerçekten yapmadığımız bir şey" diye konuştu.

NASA'nın James Webb teleskobundan beklenmedik keşif: 3 milyar ışık yılı uzaklığındaki süpernovayı görüntüledi - 7

"UMUT VERİCİ BİR BAŞLANGIÇ"

Öte yandan Engessser,  James Webb’in tespit ettiği süpernovanın, yalnızca 3 ila 4 milyar yaşında olan çok daha genç bir yıldızın ölümüne işaret ettiğini, ancak bunun  oldukça farklı bir şey yapmak için tasarlanmış bir teleskop için umut verici bir başlangıç olduğunu sözlerine ekledi.

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