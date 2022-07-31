NASA'nın James Webb teleskobundan beklenmedik keşif: 3 milyar ışık yılı uzaklığındaki süpernovayı görüntüledi

"UMUT VERİCİ BİR BAŞLANGIÇ"

Öte yandan Engessser, James Webb’in tespit ettiği süpernovanın, yalnızca 3 ila 4 milyar yaşında olan çok daha genç bir yıldızın ölümüne işaret ettiğini, ancak bunun oldukça farklı bir şey yapmak için tasarlanmış bir teleskop için umut verici bir başlangıç olduğunu sözlerine ekledi.