NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu fotoğraf gönderdi

Dünyanın en güçlü teleskobu" yerleşik roket iticilerini yaklaşık 5 dakika (297 saniye) boyunca ateşleyerek, Dünya’dan 1,5 milyon kilometre uzaklıkta olan L2 noktasına ulaştı.

Webb tüm görevi boyunca Dünya ve Güneş'in ye rçekimini dengeleyen uzayda bir nokta olan L2 yörüngesinde dönecek.