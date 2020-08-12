NASA’nın Jupiter fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

NASA’dan bilim insanları konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, "Jüpiter o kadar parlak ve Webb'in enstrümanları o kadar hassas ki, hem parlak gezegeni hem de onun soluk halkalarını ve aylarını gözlemlemek, Webb'in yenilikçi teknolojisinden en iyi şekilde nasıl yararlanılacağına dair mükemmel bir test olacak” ifadelerini kullandı.