NASA’nın Jupiter fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

ntv.com.tr 12.08.2020 - 15:38
Juno, Jüpiter'in yörüngesinde dolanırken NASA'nın gözü oldu, ancak ajans, daha ayrıntılı keşifler yapma umuduyla gezegeni gözlemleyecek güçlü James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanmaya hazır olduğunu söz konusu fotoğraf ile kanıtlamış oldu.
NASA’dan bilim insanları konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, "Jüpiter o kadar parlak ve Webb'in enstrümanları o kadar hassas ki, hem parlak gezegeni hem de onun soluk halkalarını ve aylarını gözlemlemek, Webb'in yenilikçi teknolojisinden en iyi şekilde nasıl yararlanılacağına dair mükemmel bir test olacak” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, 1 milyon 500 bini aşkın kullanıcı tarafından beğenilen Jupiter’in kızılötesi fotoğrafı bir anda gündeme oturdu. Binlerce kullanıcı gezegendeki siklonları bir İtalyan pizzası olan pepperoniye benzetti. Kullanıcılar, fotoğraf hakkında, “Pizza gezegeni”, “Bu pepperoni değil mi?”, “Yasak pizza”, “Yanmış pizza bi görünüyor” yorumlarını yaptı.