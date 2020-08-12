NASA’nın Jupiter fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

NASA, Jüpiter'in Kuzey Kutbu'nda dönen kırmızı siklonların görüntüsünü paylaştı. Bununla birlikte fotoğraf, binlerce sosyal medya kullanıcısı bir tür İtalyan pizzası olan “pepperoni”ye benzetildi.

ntv.com.tr 12.08.2020 - 15:38

NASA’nın Jupiter fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu - 1
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Juno uzay aracı 2011'den beri Jüpiter üzerinde keşif yapıyor. Keşif aracınna bağlı James Webb Uzay Teleskobu, üç gün önce gezegenin kuzey kutbunda dönen siklonların ayrıntılı bir fotoğrafını gönderdi.
NASA’nın Jupiter fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu - 2

JUPİTER'İN KEŞFİNDE JAMES WEBB TELESKOBU DÖNEMİ

Juno, Jüpiter'in yörüngesinde dolanırken NASA'nın gözü oldu,  ancak ajans, daha ayrıntılı keşifler yapma umuduyla gezegeni gözlemleyecek güçlü James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanmaya hazır olduğunu söz konusu fotoğraf ile kanıtlamış oldu.

NASA’nın Jupiter fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu - 3

NASA’dan bilim insanları konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, "Jüpiter o kadar parlak ve Webb'in enstrümanları o kadar hassas ki, hem parlak gezegeni hem de onun soluk halkalarını ve aylarını gözlemlemek, Webb'in yenilikçi teknolojisinden en iyi şekilde nasıl yararlanılacağına dair mükemmel bir test olacak” ifadelerini kullandı.

NASA’nın Jupiter fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu - 4

ÇOK DAHA FAZLA AYRINTI SAĞLAYACAK

Jüpiter'in kutuplarını çevreleyen şiddetli fırtınaların ayrıntılı bir şekilde görüldüğü fotoğrafı İnstagram hesabından paylaşan NASA, “Juno aracı, Jupiter’in kutuplarındaki siklon görüntülerini keşfetti. James Webb uzay teleskobu, Jüpiter'in kutup bölgesinin atmosferini inceleyecek ve gezegendeki rüzgarları, bulut parçacıklarını, gaz bileşimini ve sıcaklığı ölçerek geçmiş gözlemlerde mümkün olandan çok daha fazla ayrıntı sağlayacak” denildi.
NASA’nın Jupiter fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu - 5

BİNLERCE KİŞİ PİZZAYA BENZETTİ

Öte yandan, 1 milyon 500 bini aşkın kullanıcı tarafından beğenilen Jupiter’in kızılötesi fotoğrafı bir anda gündeme oturdu. Binlerce kullanıcı  gezegendeki siklonları bir İtalyan pizzası olan pepperoniye benzetti.  Kullanıcılar, fotoğraf hakkında, “Pizza gezegeni”, “Bu pepperoni değil mi?”, “Yasak pizza”, “Yanmış pizza bi görünüyor” yorumlarını yaptı.

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