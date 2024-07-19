NASA'nın keşif aracı Mars'ta bir sürpriz keşfetti: "Çölde vaha bulmak gibi"

NASA'nın Curiosity Mars keşif aracı, Mars yüzeyinde çatlayan bir kayanın ardından daha önce hiç görülmemiş elementel sülfürü ortaya çıkardı. Ekim 2023'ten bu yana sülfat açısından zengin bir bölgeyi inceleyen araştırmacılar, Curiosity'nin bu keşfiyle şaşkına döndü. NASA'dan Ashwin Vasavada, "Saf sülfürden yapılmış bir taş tarlası bulmak çölde bir vaha bulmak gibi." dedi.

NASA'nın keşif aracı Mars'ta bir sürpriz keşfetti: "Çölde vaha bulmak gibi" - 1

NASA'nın Curiosity Mars keşif aracının üzerinden geçtiği bir kayanın çatlayarak açılması ve Kızıl Gezegen'de daha önce hiç görülmemiş bir şeyi ortaya çıkarması bilim insanlarını şaşkına çevirdi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA'nın keşif aracı Mars'ta bir sürpriz keşfetti: "Çölde vaha bulmak gibi" - 2

Araştırmacılar Ekim 2023'ten bu yana keşif aracıyla Mars'ın sülfatlar açısından zengin bir bölgesini, yani sülfür içeren ve suyun buharlaşmasıyla oluşan bir tür tuzu araştırıyor.

NASA'nın keşif aracı Mars'ta bir sürpriz keşfetti: "Çölde vaha bulmak gibi" - 3

SARI SÜLFÜR KRİSTALLERİ

NASA'nın Mars keşif aracı, üzerinden geçtiği sırada kırılan bir kayalıkta elementel (saf) sarı sülfür kristalleri keşfetti. 

NASA'nın keşif aracı Mars'ta bir sürpriz keşfetti: "Çölde vaha bulmak gibi" - 4

"ÇÖLDE BİR VAHA BULMAK GİBİ"

Curiosity'nin proje bilimcisi, NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet İtiş Gücü Laboratuvarı'ndan Ashwin Vasavada, "Saf sülfürden yapılmış bir taş tarlası bulmak çölde bir vaha bulmak gibi. Orada olmamalıydı, bu yüzden şimdi bunu açıklamamız gerekiyor. Garip ve beklenmedik şeyler keşfetmek gezegen keşiflerini bu kadar heyecan verici kılan şeydir." diye konuştu.

NASA'nın keşif aracı Mars'ta bir sürpriz keşfetti: "Çölde vaha bulmak gibi" - 5

CURIOSITY'NİN MARS GÖREVİ NEDİR?

Curiosity'nin görevi, Mars'ta mikrobik yaşam oluşmuşsa, gezegenin eski arazisinin mikrobik yaşam için gerekli besinleri nerede ve ne zaman sağlamış olabileceğini araştırmaktır.

NASA'nın keşif aracı Mars'ta bir sürpriz keşfetti: "Çölde vaha bulmak gibi" - 6
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