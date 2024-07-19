NASA'nın keşif aracı Mars'ta bir sürpriz keşfetti: "Çölde vaha bulmak gibi"
NASA'nın Curiosity Mars keşif aracı, Mars yüzeyinde çatlayan bir kayanın ardından daha önce hiç görülmemiş elementel sülfürü ortaya çıkardı. Ekim 2023'ten bu yana sülfat açısından zengin bir bölgeyi inceleyen araştırmacılar, Curiosity'nin bu keşfiyle şaşkına döndü. NASA'dan Ashwin Vasavada, "Saf sülfürden yapılmış bir taş tarlası bulmak çölde bir vaha bulmak gibi." dedi.
NASA'nın Curiosity Mars keşif aracının üzerinden geçtiği bir kayanın çatlayarak açılması ve Kızıl Gezegen'de daha önce hiç görülmemiş bir şeyi ortaya çıkarması bilim insanlarını şaşkına çevirdi.