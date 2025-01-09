NASA'nın korktuğu kabus senaryo: Bir astronot uzayda ölürse ne olur?

NASA, astronotların uzay yürüyüşleri için her ne kadar özel kıyafetlerle önlemler alsa da, kötü senaryoyu düşündüğümüzde bir astronotun uzayda ölmesi durumunda ne olacağı merak konusu.

Bu durum bir bilim kurgu gerilim filminin senaryosu gibi görünse de, gerçeklik oldukça titiz hazırlıklarla şekillenmiştir.

Bu hazırlıklara, üzücü olasılıklar için yapılan ölüm simülasyonları da dahildir.

Astronot ve eski Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) komutanı Chris Hadfield, Popular Science’a verdiği röportajda, yıldızlar arasında bir trajedi yaşanması durumunda neler olabileceğine dair rahatsız edici bazı detayları paylaştı.