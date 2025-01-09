NASA'nın korktuğu kabus senaryo: Bir astronot uzayda ölürse ne olur?

NASA, astronotların uzayda hayatını kaybetmesi ihtimaline karşı detaylı hazırlıklar yapıyor. Popüler Science’a konuşan eski Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) Komutanı Chris Hadfield, uzay yürüyüşü sırasında ölen bir astronotun öncelikle hava kilidine alınacağını, ardından ISS’teki morg gibi soğuk bir alanda saklanacağını belirtti. Cesedi uzaya fırlatmak veya Dünya atmosferinde yok etmek gibi seçeneklerin ise etik ve yasal sorunlar doğurduğu vurgulandı.

NASA'nın korktuğu kabus senaryo: Bir astronot uzayda ölürse ne olur? - 1

NASA, astronotların uzay yürüyüşleri için her ne kadar özel kıyafetlerle önlemler alsa da, kötü senaryoyu düşündüğümüzde bir astronotun uzayda ölmesi durumunda ne olacağı merak konusu.

Bu durum bir bilim kurgu gerilim filminin senaryosu gibi görünse de, gerçeklik oldukça titiz hazırlıklarla şekillenmiştir.

Bu hazırlıklara, üzücü olasılıklar için yapılan ölüm simülasyonları da dahildir.

Astronot ve eski Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) komutanı Chris Hadfield, Popular Science’a verdiği röportajda, yıldızlar arasında bir trajedi yaşanması durumunda neler olabileceğine dair rahatsız edici bazı detayları paylaştı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA'nın korktuğu kabus senaryo: Bir astronot uzayda ölürse ne olur? - 2

BİR ASTRONOT UZAY YÜRÜYÜŞÜ SIRASINDA ÖLÜRSE NE OLUR?

Hadfield, bir astronotun uzay yürüyüşü sırasında ölürse ilk önceliğin bedeni hava kilidine geri getirmek olacağını açıkladı. 

Cesetler, sıcak ve basınçlı bir ortam olan uzay giysisinde daha hızlı bozulur ve bu durum, hayatta kalan ekip üyeleri için büyük bir tehdit oluşturabilir.

Hadfield, “Çürüyen etin ya da gaz çıkışının kokusunu istemeyiz." dedi.

Kontaminasyonu önlemek için, ölen kişi giysisinde kalır ve büyük olasılıkla ISS içinde geçici bir morg olarak kullanılan soğuk bir yere yerleştirilir.

NASA'nın korktuğu kabus senaryo: Bir astronot uzayda ölürse ne olur? - 3

ISS’TE ÖLÜMLE BAŞA ÇIKMAK

ISS’te bir mürettebat üyesinin naaşıyla başa çıkma prosedürleri, hem steril hem de rahatsız edicidir.

NASA’nın “İnsan Uzay Uçuşuyla İlgili Ölümler” rehberi, cesetle ilgili üç seçenek sunar:

Cesedi Dünya’ya Geri Getirmek: Tercih edilen yöntem budur, ancak bu her zaman mümkün değildir; görevin süresi ve lojistik zorluklar bunu engelleyebilir.

Uzaya Fırlatma: Belki bu yöntem pratik görünüyor olabilir ancak cesedi uzay boşluğuna bırakmak, uzay çöplüğüyle ilgili uluslararası anlaşmaları ihlal eder ve diplomatik sorunlara yol açar.

Atmosferde Yok Olma: Cesedin Dünya atmosferinde yok edilmesi (bir tür kremasyon), ancak bu yöntem de kendi risklerini ve etik soruları beraberinde getirir.

Bu, distopik bir romanın konusu gibi görünse de, uzayda doğaçlamaya yer olmadığı acı bir gerçek.

NASA'nın korktuğu kabus senaryo: Bir astronot uzayda ölürse ne olur? - 4

AY’DA ÖLMEK DAHA BÜYÜK BİR SORU İŞARETİ

Peki ya bir astronot Ay yüzeyinde ölürse?

Dünya’nın bakterileri ve nemi olmadan çürüme gerçekleşmez, bu da cesedin ürkütücü bir şekilde korunacağı anlamına gelir. Ancak cesedi orada bırakmak bir seçenek değildir.

NASA’nın gezegen koruma taahhüdü göksel cisimlerin kontaminasyonunu önlemek cesedin geri getirilmesini gerektirir ve bu da zaten zor olan bir göreve yeni bir karmaşıklık katıyor.

NASA'nın korktuğu kabus senaryo: Bir astronot uzayda ölürse ne olur? - 5

NASA’NIN KAÇINDIĞI KABUS SENARYOSU

NASA, akla gelebilecek hemen her senaryo için protokollere sahip olsa da, simüle edemediği bir şey var: Uzayda ölümün duygusal yükü.

Astronotlar için, evden uzakta ölmek sadece bir kabus değil, aynı zamanda varoluşsal bir sorundur.

Ayrıca astronotların yakınları için de yıkıcı sonuçlar doğurabilir.

Şu an için en iyi senaryo, ölümü Dünya’da karşılamak.

NASA'nın korktuğu kabus senaryo: Bir astronot uzayda ölürse ne olur? - 6
DAHA FAZLA GÖSTER