NASA'nın Mars aracı Curiosity'den 360 derecelik selfie
Anadolu Ajansı
ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'taki keşif aracı Curiosity'nin öz çekim (selfie) fotoğrafını yayımladı.
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1ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'taki keşif aracı Curiosity'nin öz çekim fotoğrafını yayımladı. NASA'nın yayımladığı panoramik fotoğrafta, Curiosity'nin, bu yaz kızıl gezegeni etkisi alan toz fırtınasından kalma ince bir toz tabakasıyla kaplanması dikkati çekti.
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2Geçen ay çekildiği belirtilen fotoğrafta, gökyüzünün biraz karanlık olduğu görülürken, bunun Mars'ın atmosferinde hala toz bulunduğuna işaret ettiği belirtildi.
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3Gece gündüz çalışan nükleer bataryaya sahip Curiosity, güneş ışınlarının yoksunluğundan etkilenmiyor.
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5NASA'nın Mars'ta güneş enerjisiyle çalışan diğer gezginci robotu Opportunity ile ise haziran ayından bu yana irtibat kurulamıyor.
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