NASA'nın Mars keşif aracı, Güneş tutulmasını yakaladı

NASA'nın Perseverance keşif aracı, yakın zamanda gerçekleşen bir Güneş tutulması sırasında Güneş'in önünden geçen Phobos'u yakaladı.

Mars'ın uydusu Phobos, doğrudan Güneş ile Mars yüzeyindeki bir noktanın arasından geçerek Güneş diskinin büyük bir bölümünü gizledi.

Mars uydusu Güneş'in üzerinden geçerken gölgesi de gezegenin yüzeyinde hareket etti.