NASA'nın Mars keşif aracı, Güneş tutulmasını yakaladı

NASA’nın Perseverance keşif aracı, Mars’tan nadir bir Güneş tutulması görüntüledi. Mars’ın patates şeklindeki uydusu Phobos, Güneş'in büyük bölümünü örterek gezegen yüzeyinde gölge oluşturdu. Bu geçişin Phobos'un yörüngesini inceleyerek bilim insanlarının Ay’ın hareketlerini daha iyi anlamasına katkı sağladığı kaydedildi.

NASA'nın Mars keşif aracı, Güneş tutulmasını yakaladı - 1

NASA'nın Perseverance keşif aracı, yakın zamanda gerçekleşen bir Güneş tutulması sırasında Güneş'in önünden geçen Phobos'u yakaladı.

Mars'ın uydusu Phobos, doğrudan Güneş ile Mars yüzeyindeki bir noktanın arasından geçerek Güneş diskinin büyük bir bölümünü gizledi.

Mars uydusu Güneş'in üzerinden geçerken gölgesi de gezegenin yüzeyinde hareket etti.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA'nın Mars keşif aracı, Güneş tutulmasını yakaladı - 2

İLK KEZ TANIK OLMUYOR

Bu durum NASA keşif aracının Phobos'un Güneş ışınlarını engellediğine dair ilk tanıklığı değil.

Phobos'un geçişleri, uzayda bir nesnenin diğerinin önünden geçmesi, Mars yılının çoğu gününde gerçekleşir.

Perseverance, Şubat 2021'de Mars'ın Jezero Krateri'ne inişinden bu yana birkaç Phobos geçişini yakaladı.

Curiosity ve Opportunity keşif araçları da olayı görüntüledi.

NASA'nın Mars keşif aracı, Güneş tutulmasını yakaladı - 3

BİLİM İNSANLARINA IŞIK TUTUYOR

Çeşitli görüntülerin karşılaştırılması, bilim insanlarının Ay'ın yörüngesi ve nasıl değiştiği konusundaki anlayışlarını geliştirmelerine ışık tutuyor.

Phobos'un geçişi, hızlı yörüngesi nedeniyle genellikle yaklaşık 30 saniye sürüyor ve Mars'ın etrafında tam bir tur atması yaklaşık 7,6 saat sürüyor.

Phobos en geniş noktasında yaklaşık 27 kilometre, yani çapı Dünya'nın Ay'ından yaklaşık 157 kat daha küçük.

NASA'nın Mars keşif aracı, Güneş tutulmasını yakaladı - 4

PERSEVERANCE KEŞİF ARACI NEDİR?

Perseverance keşif aracı, Mars'ın insan tarafından keşfedilmesinin önünü açmayı ve gezegenin jeolojisini ve geçmiş iklimini karakterize etmeyi amaçlamaktadır.

Mars 2020 Perseverance görevi, NASA'nın Ay'a yönelik Artemis görevlerini de içeren Ay'dan Mars'a keşif yaklaşımının bir parçasıdır.

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