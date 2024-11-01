NASA'nın Mars keşif aracı, Güneş tutulmasını yakaladı
NASA’nın Perseverance keşif aracı, Mars’tan nadir bir Güneş tutulması görüntüledi. Mars’ın patates şeklindeki uydusu Phobos, Güneş'in büyük bölümünü örterek gezegen yüzeyinde gölge oluşturdu. Bu geçişin Phobos'un yörüngesini inceleyerek bilim insanlarının Ay’ın hareketlerini daha iyi anlamasına katkı sağladığı kaydedildi.
NASA'nın Perseverance keşif aracı, yakın zamanda gerçekleşen bir Güneş tutulması sırasında Güneş'in önünden geçen Phobos'u yakaladı.
Mars'ın uydusu Phobos, doğrudan Güneş ile Mars yüzeyindeki bir noktanın arasından geçerek Güneş diskinin büyük bir bölümünü gizledi.
Mars uydusu Güneş'in üzerinden geçerken gölgesi de gezegenin yüzeyinde hareket etti.