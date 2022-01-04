NASA'nın Mars'ı yaşanabilir hale getirme planı adım adım açıklandı: Devasa bir manyetik kalkanla kaplanacak

ELON MUSK'TAN MARS TAHMİNİ

Öte yandan, SpaceX'in kurucusu Elon Musk, daha önce, Mars’ın atmosferini ısıtmak ve onu Dünya'nınkine yaklaştırmaya yardımcı olmak için gerekli olan yeterli miktarda karbondioksit salmak için Kızıl Gezegeni bombalamaktan bahsetmişti.

Musk, teorik olarak büyük ölçüde değiştirilmiş bir atmosferin, insanların destek sistemleri veya tecrit habitatları kullanmadan Mars'ta yaşamasına ve kolonileşmesine izin vereceğini söyledi. Bu plan ilk olarak 2019'da ortaya çıktı, ancak Musk önümüzdeki beş ile 10 yıl içinde insanları Mars'ın yüzeyine taşımayı hedefliyor