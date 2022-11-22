NASA’nın Orion Kapsülü Ay’a Ulaştı

NASA'nın 50 yıl önceki Apollo programından bu yana ilk kez bir kapsül Ay'ı ziyaret etti.
Proje, çarşamba günü başlayan 4,1 milyar dolarlık test uçuşunda büyük bir kilometre taşını temsil ediyor.
Mürettebatsız olan ilk test uçuşunda cansız astronot mankenlerin bulunduğu kapsül, Ay’a 130 kilometre kadar yaklaştı.
Kapsülle iletişimin yarım saat kesilmesi sebebiyle, Houston’daki uçuş kontrol ekibi motor ateşlemesinin yolunda gidip gitmediğinden ancak kapsül Ay’ın arkasından çıktığında haberdar oldu.
Önümüzdeki hafta sonu Orion’ın, NASA’nın astronotlar için tasarlanmış bir uzay aracının dünyaya mesafe rekorunu kırması bekleniyor.
1970’de NASA’nın Ay misyonu Apollo dünyadan 400 bin kilometre mesafeye ulaşmıştı.
2028'e kadar sürmesi planlanan seferlerin ardından Ay yörüngesinde uzay istasyonu kurulması ve burayı basamak yaparak Mars'a insanlı seferler düzenlenmesi hedefleniyor.
Artemis 1’in, Dünya'dan 450 bin 616 km uzağa giderek insanlar için yapılmış herhangi bir uzay aracının uçtuğu en uzak mesafeye erişmesi bekleniyor.
NASA, Artemis programıyla, 1960'lar ile 1970'lerde hayata geçirdiği Apollo Projesi ile yakaladığı başarıyı bir kez daha elde etmeyi amaçlıyor.
SLS'nin, NASA'nın Apollo Projesi sırasında uçurduğu Satürn V roketlerinden bu yana inşa ettiği en büyük yeni dikey fırlatma sistemini temsil ettiği belirtiliyor.
EN AZ 37 MİLYAR DOLARA MAL OLDU
SLS-Orion uzay aracının tasarımı, inşası, testleri ve zemin tesisleri dahil olmak üzere şimdiye kadar NASA'ya en az 37 milyar dolara mal olduğu ifade ediliyor.