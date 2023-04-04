NASA'nın Perseverance gezgininden umutlandıran keşif: Mars'ta hayat var mı?

"KARBONAT AÇISINDAN ZENGİN"

NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet İtki Laboratuvarı'nda Perseverance proje bilimci yardımcısı olan Katie Stack Morgan, "İkinci neden ise kayanın karbonat açısından zengin olması. Dünya'daki karbonat kayaları fosilleşmiş yaşam formlarını korumada iyi olabilir. Jezero Krateri'nin bu bölümünde biyo-imzalar mevcutsa, sırlarını çok iyi saklayabilecek olan bunun gibi bir kaya olabilir." diye konuştu.