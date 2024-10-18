NASA'nın Perseverance keşif aracı, krater yolculuğunu paylaştı

Bu görüntü, Perseverance tırmanışını gerçekleştirirken gezginin altı tekerleğinden birini ve bunların bıraktığı izleri gösteriyor.

Daha önceki bir gönderide Perseverance, zirveye giden yolda keşfedilecek birkaç nokta olduğunu ve JPL ekibinin en çok gezginin yolculuğunda karşılaşması muhtemel en eski Mars kabuğunu içeren Witch Hazel Hill adlı kraterin dışındaki ve tepenin üzerindeki bir alan için heyecanlandığını söyledi.