NASA'nın Perseverance keşif aracı, krater yolculuğunu paylaştı
NASA'nın Mars keşif aracı Perseverance, Jezero Krateri'nde gerçekleştirdiği yolculuğa dair yeni bir güncelleme yayınladı. Keşif aracının Kızıl Gezegen'de 23 dereceye ve yaklaşık 1000 fit (305 metre) yükselen yamaçlarla mücadele ettiği kaydedildi.
NASA'nın Perseverance keşif aracı Mars'taki Jezero Krateri'nin kenarına doğru aylar süren bir yolculuğun ortasındayken bir durum güncellemesi yayınladı.
GÖREVİN EN ZORLU AŞAMASI
Araç, Perseverance'ın 2021'in başlarında Kızıl Gezegen'e ulaşmasından bu yana görevinin en iddialı ve zorlu aşaması olarak kabul edilen tırmanışa Ağustos ayında başlamıştı.