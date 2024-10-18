NASA'nın Perseverance keşif aracı, krater yolculuğunu paylaştı

NASA'nın Mars keşif aracı Perseverance, Jezero Krateri'nde gerçekleştirdiği yolculuğa dair yeni bir güncelleme yayınladı. Keşif aracının Kızıl Gezegen'de 23 dereceye ve yaklaşık 1000 fit (305 metre) yükselen yamaçlarla mücadele ettiği kaydedildi.

NASA'nın Perseverance keşif aracı, krater yolculuğunu paylaştı - 1

NASA'nın Perseverance keşif aracı Mars'taki Jezero Krateri'nin kenarına doğru aylar süren bir yolculuğun ortasındayken bir durum güncellemesi yayınladı.

GÖREVİN EN ZORLU AŞAMASI

Araç, Perseverance'ın 2021'in başlarında Kızıl Gezegen'e ulaşmasından bu yana görevinin en iddialı ve zorlu aşaması olarak kabul edilen tırmanışa Ağustos ayında başlamıştı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA'nın Perseverance keşif aracı, krater yolculuğunu paylaştı - 2

Perseverance keşif aracının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Jezero Krateri'nin kenarına olan yolculuğum zorlu bir yolculuk oldu. Arka Hazcam'dan alınan bu görüntüde de görebileceğiniz gibi, bazı dik ve kaygan arazilerle uğraşıyorum. Ancak ekibim ve otonom navigasyon sistemim sayesinde, yavaşça yukarı çıkarken büyük tehlikelerden kaçınıyorum." ifadeleri yer aldı.

NASA'nın Perseverance keşif aracı, krater yolculuğunu paylaştı - 3

Bu görüntü, Perseverance tırmanışını gerçekleştirirken gezginin altı tekerleğinden birini ve bunların bıraktığı izleri gösteriyor.

Daha önceki bir gönderide Perseverance, zirveye giden yolda keşfedilecek birkaç nokta olduğunu ve JPL ekibinin en çok gezginin yolculuğunda karşılaşması muhtemel en eski Mars kabuğunu içeren Witch Hazel Hill adlı kraterin dışındaki ve tepenin üzerindeki bir alan için heyecanlandığını söyledi.

NASA'nın Perseverance keşif aracı, krater yolculuğunu paylaştı - 4

Perseverance oraya ulaşmak için 23 dereceye varan ve yaklaşık 1.000 fit (305 metre) yükselen yamaçlarla mücadele ediyor.

NASA'nın Perseverance keşif aracı, krater yolculuğunu paylaştı - 5

SON 3 YILI BU BÖLGEYİ KEŞFEDEREK GEÇİRDİ

Perseverance son üç buçuk yılın neredeyse tamamını Jezero Krateri'nin tabanını ve eski bir nehir deltasının bulunduğu bölgeyi keşfederek geçirdi.

NASA görev için bu bölgeyi seçti çünkü burası bir zamanlar mikrobik yaşam barındırmış olabilecek büyük bir göldü.

Perseverance, uzak gezegende yaşamın var olup olmadığını ortaya çıkarabilecek daha sonraki analizler için bu bölgeden kaya çekirdekleri topluyor.

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