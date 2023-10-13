NASA'nın Psyche göktaşı yolculuğu başladı: Psyche göktaşı ile ilgili bilinenler
Psyche asteroit görevini bir hafta erteleyen NASA'nın 1,2 milyar dolarlık maratonu 13 Ekim itibariyle başladı. Gideceği göktaşının adını alan "Psyche" uzay aracının bu yolculukta 3,5 milyar kilometre kat etmesi bekleniyor. Bilinen en pahalı asteroit olan Psyche, silikat kayaçların meydana getirdiği diğer asteroitlerin aksine, demir ve nikel gibi değerli madenlerden oluşuyor.
NASA'nın değerli metallerle dolu olduğu öne sürülen 16 Psyche adlı asteroide gidecek olan uzay aracı 13 Ekim'de Türkiye saati ile 17.20'de fırlatıldı.