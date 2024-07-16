NASA'nın uzay aracı kendi hız rekorunu kırdı: Ses hızının 500 katından fazla

NASA'nın Parker Güneş Sondası, Güneş'e en yakın insan yapımı nesne olarak kendi rekorunu kırdı. Sonda, saatte 643 bin 737 km hıza ulaştı ve Güneş'in dış atmosferi boyunca uçan ilk görev olarak dikkat çekiyor. NASA, bu sondadan Güneş'in koronasını ve güneş rüzgarlarını daha iyi anlamayı umuyor.

NASA'nın uzay aracı kendi hız rekorunu kırdı: Ses hızının 500 katından fazla - 1

SES HIZININ 500 KATINDAN FAZLA

Nasa'nın Parker Güneş Sondası, Güneş'e en yakın insan yapımı nesne olarak kendi rekorunu kırdı.

NASA'nın güçlendirilmiş bir uzay aracı saatte yaklaşık 643 bin 737 km hıza ulaştı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA'nın uzay aracı kendi hız rekorunu kırdı: Ses hızının 500 katından fazla - 2

EN HIZLI İNSAN YAPIMI NESNE REKORU

ABD uzay ajansı kısa bir süre önce Parker Solar Probe'un Güneş'in dış atmosferi ya da koronası boyunca uçan ilk görev Güneş'e 20. yakın yaklaşımı sırasında saatte 635 bin 266 kilometre ile kendi hız rekorunu da kırdığını duyurmuştu.

Parker Güneş Sondası, Güneş'e en yakın insan yapımı nesne olmasının yanı sıra, şu anda uzaydaki en hızlı insan yapımı nesne rekorunun da sahibi.

NASA'nın aracı, 24 Aralık'ta son üç en yakın yaklaşımından ilkini yapmadan önce Güneş'in etrafında bir kez daha aynı mesafede uçacak.

NASA'nın uzay aracı kendi hız rekorunu kırdı: Ses hızının 500 katından fazla - 3

PARKER GÜNEŞ SONDASI NE İŞE YARAR?

NASA, diğer şeylerin yanı sıra, sondayı Güneş'in atmosferinin en dış kısmı korona - ve güneş rüzgarı hakkında daha fazla bilgi edinmek için kullanmayı umuyor.

Sonda ayrıca Güneş'in plazması ve manyetik alanları ve özellikle de bunların güneş rüzgarlarıyla nasıl ilişkili olduğu hakkında önemli bilgiler kaydediyor.

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