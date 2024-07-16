NASA'nın uzay aracı kendi hız rekorunu kırdı: Ses hızının 500 katından fazla

EN HIZLI İNSAN YAPIMI NESNE REKORU

ABD uzay ajansı kısa bir süre önce Parker Solar Probe'un Güneş'in dış atmosferi ya da koronası boyunca uçan ilk görev Güneş'e 20. yakın yaklaşımı sırasında saatte 635 bin 266 kilometre ile kendi hız rekorunu da kırdığını duyurmuştu.

Parker Güneş Sondası, Güneş'e en yakın insan yapımı nesne olmasının yanı sıra, şu anda uzaydaki en hızlı insan yapımı nesne rekorunun da sahibi.

NASA'nın aracı, 24 Aralık'ta son üç en yakın yaklaşımından ilkini yapmadan önce Güneş'in etrafında bir kez daha aynı mesafede uçacak.