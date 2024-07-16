NASA'nın uzay aracı kendi hız rekorunu kırdı: Ses hızının 500 katından fazla
NASA'nın Parker Güneş Sondası, Güneş'e en yakın insan yapımı nesne olarak kendi rekorunu kırdı. Sonda, saatte 643 bin 737 km hıza ulaştı ve Güneş'in dış atmosferi boyunca uçan ilk görev olarak dikkat çekiyor. NASA, bu sondadan Güneş'in koronasını ve güneş rüzgarlarını daha iyi anlamayı umuyor.
SES HIZININ 500 KATINDAN FAZLA
Nasa'nın Parker Güneş Sondası, Güneş'e en yakın insan yapımı nesne olarak kendi rekorunu kırdı.
NASA'nın güçlendirilmiş bir uzay aracı saatte yaklaşık 643 bin 737 km hıza ulaştı.