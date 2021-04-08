NASA'nın Van Gölü fotoğrafı finalde (NASA Van Gölü oylaması nasıl yapılır?)

İHA - ntv.com.tr 08.04.2021 - 11:12
8 Mart'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilmiş 32 favori fotoğrafla başlayan yarışmanın finaline kalan Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü fotoğraf ile Astronot Don Pettit tarafından 2012'de çekilen Amerika kıtası üzerinde hareket halindeki yıldızların göründüğü fotoğrafın yarışacağı yarışmanın finaldeki son tur oylaması 12 Nisan'da sona ermiş olacak.
Öte yandan; NASA'nın resmi sitesi üzerinden https://earthobservatory.nasa.gov/tournament-earth oy kullanılabiliyor.