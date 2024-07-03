NASA'nın yaşanabilir gezegen arayışı: Hedef 2050
NASA'nın iki yıldan az süredir faaliyete olan James Webb Uzay Teleskobu Dünya dışı yaşanabilir gezegen arayışlarına devam ederken, yeni bir uzay teleskobu uzaylı yaşamına kanıt bulabilir. NASA'da çalışan bir astrofizikçi Yaşanabilir Dünyalar Gözlemevi projesinin (HWO) 2050 yılına kadar uzay yaşamına dair yeni gelişmelere katkı sağlayacağını söyledi.
Pek çok gökbilimci evrende başka yerlerde yaşam olup olmadığını sorusunu bırakıp uzayda yaşamın "ne zaman bulunacağının" yanıtını arıyor. Birçok bilim insanı Dünya dışı yaşamın izlerini önümüzdeki birkaç yıl içinde keşfedeceğimiz fikrinde kararlı.