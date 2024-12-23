NASA'nın yolculuğuna "Ay tozu" engeli

AY TOZUNA KARŞI ÖNLEM HAZIRLIĞI

Ay tozu, hem kaba hem de keskin bir yapıya sahip olmasının yanı sıra, elektrostatik yüklü olduğu için her şeye yapışıyor.

Bu toz, astronot sağlığı, ekipman ve makineler üzerinde olumsuz etkilere yol açtığından, NASA bu tozun birikimini önlemek için teknolojiler geliştiriyor.

7 TEKNOLOJİ UÇUŞ TESTİ SIRASINDA DENENECEK

Bu teknolojilerden yedisi, Ay tozunun etkilerini azaltma yeteneklerini değerlendirmek için Blue Origin’in New Shepard roketiyle bir uçuş testi sırasında denenecek.