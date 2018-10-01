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NASA'nın 'Batmobile'ı sokaklara indi

ntv.com.tr

12.05.2017 - 09:40 Mars'a koloni kurmak için kolları sıvayan Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars görevinde kullanmaya hazırlandığı aracı sokaklara çıktı.

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    Güneş Sistemi'nin keşfi kapsamında ilk hedefinin Mars'a insanlı görev olarak belirleyen NASA, bir yandan bu görev için araştırma geliştirme projelerini yürütüyor.

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    Mars görevinde gezegenin yüzeyindeki çalışmalarda kullanılacak olan araç bu sefer sokaklara indi.

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    Batman filmindeki 'Batmobile'e benzetilen araç altı tekerlekli ve elektrikli bir motora sahip.
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    İki kardeş tarafından 2016 yılında tasarlanmaya başlanan ve daha sonra NASA'nın radarına giren aracın uzun vadede Mars araçların temelini oluşturacağı belirtiliyor.
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    NASA söz konusu aracı ilk etapta ABD turuna çıkarıp Mars projesine desteği artırmayı planlıyor.
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    İşte New York caddelerinde gerçekleştirilen o test sürüşünden ilginç kareler...
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