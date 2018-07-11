NATO'nun en kuvvetli üyeleri açıklandı (Listede Türkiye de var)
ntv.com.tr
'Global Firepower' isimli internet sitesi hazırladığı listeyle, 27 ülkenin içinde yer aldığı NATO'nun en güçlü ülkelerini belirledi. İşte ilk 5'te yer alan ülkeler...
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11- ABD
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22- Fransa
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33- İngiltere
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44 Türkiye
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55- Almanya
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DÜNYANIN EN GÜÇLÜ DONANMALARI
'Global Firepower' isimli internet sitesi hazırladığı listeyle, dünyanın en güçlü donanmasına sahip orduları sıraladı. Liste de Türkiye'de yer aldı.
Kuzey Kore (967 deniz aracı)
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7Çin (714 deniz aracı)
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8ABD (415 deniz aracı)
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9İran (398 deniz aracı)
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10Rusya (352 deniz aracı)
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11Listede 12'nci sırada yer alan Türkiye'nin donanmasında bulunna toplam deniz aracı sayısı ise 194.
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DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 10 HAVA KUVVETLERİ1- ABD (13 bin 362 adet hava aracı)
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132- Rusya (13 bin 362 adet hava aracı)
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143- Çin (3 bin 35 adet hava aracı)
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154- Hindistan (2 bin 185 adet hava aracı)
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165- Güney Kore (1560 adet hava aracı)
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176- Japonya (1508 adet hava aracı)
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187- Pakistan (1281 adet hava aracı)
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198- Fransa (1262 adet hava aracı)
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209- Mısır (1132 adet hava aracı)
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2110- Türkiye (1056 adet hava aracı)
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DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI AÇIKLANDI
'Global Firepower' isimli internet sitesi geçtiğimiz aylarda en güçlü orduları sıralamıştı.
Sıralama yapılırken savunma bütçeleri, personel sayısı, ülkelerin silah sanayilerindeki teknolojik gelişmişlik, iş gücü ve araç sayısı gibi kriterler göz önüne alındı.
İşte o liste...
40. Romanya
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2339. Özbekistan
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2438. Hollanda
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2537. Arjantin
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2636. Norveç
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2735. Myanmar
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2834. İsviçre
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2933. Güney Afrika
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3032. Meksika
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3131. İsveç
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3230. Çek Cumhuriyeti
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3329. Ukrayna
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3428. Yunanistan
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3527. Tayland
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3626. Suudi Arabistan
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3725. Kanada
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3824. Tayvan
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3923. Cezayir
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4022. Polonya
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4121. Avustralya
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4220. Vietnam
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4319. İspanya
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4418. Kuzey Kore
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4517. Pakistan
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4616. İsrail
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4715. Endonezya
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4814. Brezilya
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4913. İran
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5012. Mısır
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5111. İtalya
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5210. Almanya
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539. Türkiye
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548. Japonya
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557. Güney Kore
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566. İngiltere
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575. Fransa
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584. Hindistan
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593. Çin
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602. Rusya
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611. ABD