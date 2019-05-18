NBA'in yaramaz taraftarı Drake'e boykot
Drake, her yıl olduğu gibi bu senede NBA’yı yakından takip ediyor. Saha kenarında tutkusunu son ana kadar yaşarken, yaptığı bazı olaylarla maça damga vuran Drake’in taraftarı olduğu Toronto Raptors, Doğu Konferansı finallerinde Milwaukee Bucks’la mücadele ediyor. Bu durum karşısında KISS FM Milwaukee, Bucks’ın rakibinin elçisi Drake’in şarkılarını seri bitene kadar çalma listelerine dahil etmeyeceklerini açıkladı. İşte Drake'in bugüne kadar maçın önüne geçmeyi başardığı olaylardan bazıları...
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1Drake’in kulüp elçisi olduğu Toronto Raptors, Doğu Konferansı finallerinde Milwaukee Bucks’la mücadele ediyor. Raptors’la özdeşleşmiş bir figür olan Drake, önceki serilerdeki maçlarda rakip takım oyuncularına sataşmasıyla da defalarca gündeme gelmişti. KISS FM Milwaukee, Bucks’ın rakibinin elçisi Drake’in şarkılarını seri bitene kadar çalma listelerine dahil etmeyeceklerini açıkladı.
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Yedi maç sürme potansiyeli olan seri 27 Mayıs’a kadar uzayabilir. İlk maçı kendi sahasında kazanan Bucks, serinin favorisi olsa da Toronto’daki maçlarda Drake engelini de aşmaları gerekecek. KISS FM ekibiyse takımlarının turu geçmesi durumunda Drake’in adını sıklıkla anacak gibi görünüyor.
İşte Drake'in damga vurdugu NBA maçlarından bazıları...
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4Golden State Warriors – Toronto Raptors Maçı
2016 yılında oynanan maçta rakip takım oyuncusu Kevin Durant ile uğraşan ünlü rapçi, saha kenarında olan Durant’ın yanına gidip bazı sözler dile getirmişti. Golden State için oldukça önemli bir oyuncu olan Durant’ın sinirlerini bozan ünlü sanatçı, Toronto Raptors’un 6. adamı olduğunu kanıtlamıştı.
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5Chicago Bulls-Toronto Raptors Maçı
Saha kenarında topu oyuna sokmaya çalışan Chicago Bulls oyuncusunun kulağına bir takım şeyler söyleyen Drake, oyuncunun topa sokma süresini geciktirmiş ve topu Toronto Raptors’a kazandırmıştı.
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6Indiana Pacers-Toronto Raptors Maçı
Indiana Pacers ile uğraşamaya karar veren Drake, Pacers’ın oyuncusu Rodney Stuckey’ın topu elinden kaçırdıktan sonra ünlü alkış hareketiyle yine bir yaramazlığa imza atmıştı.
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7Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors Maçı
Cleveland’ın oyuncusu Kevin Perkins’e saha kenarında laf atmaya başlayan Drake, olayın kavgaya dönüşmesine saniyeler kala sakinleşti.. Maç sonunda tartışan ikili oyuncuların ve menajerlerin araya girmesiyle uzaklaştırıldı. Bu maçtan sonra NBA’den uyarı alan ünlü rapçi sonraki maçlarda yine boş durmadı.
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8Washington Wizard-Toronto Raptors Maçı
Washington’un oyuncusu Kelly Oubre’e laf atan ünlü rapçi oyuncunun moralini bozmuş ve maç boyu kötü performans göstermesine neden olmuştu.
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9Philadelphia 76ers & Toronto Raptors
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10Orlando Magic & Toronto Raptors
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11Washington Wizards & Toronto Raptors
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12Cleveland Cavaliers & Toronto Raptors