Neandertaller ile ilgili iki büyük keşif: Sonlarını sosyal izalasyon mu getirdi?

"ETKİLEŞİMDE BULUNMADAN YAŞADI"

Grotte Mandrin'den 2015 yılında çıkarılan bir Neandertal'in genetiği üzerinde yapılan incelemeler, bu kişinin 45 bin ila 40 bin yıl önce yaşadığını gösterdi. Ancak, genetik veriler, bu Neandertal’in 100 bin yıl önce yaşamış Neandertallerle benzerlikler taşıdığını ortaya koydu. Araştırma ekibi, bu kişinin çok soğuk bir iklimde yaşadığını tespit etti.



Araştırmanın başyazarlarından Ludovic Slimak, Thorin adı verilen bu Neandertal'in izole bir hayat sürdüğünü ve diğer Neandertal gruplarıyla gen alışverişinde bulunmadığını belirtti. Slimak, "Thorin'in halkı 50 bin yıl boyunca diğer Neandertal popülasyonlarıyla etkileşimde bulunmadan yaşadı" dedi.