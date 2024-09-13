Neandertaller ile ilgili iki büyük keşif: Sonlarını sosyal izalasyon mu getirdi?

Bilim insanlarının Neandertaller ile ilgili yaptıkları keşifler, insanlık tarihine ışık tutmaya devam ediyor. Yeni yapılan keşiflerde, 50 bin yıl öncesine tarihlenen bir Neandertal mızrak ucunun keşfedildiği bildirildi. Bu keşif, Neandertallerin kemikten aletleri avlanmada kullandığını gösteren ilk kanıt olarak değerlendirildi. Ayrıca, Fransa’daki Grotte Mandrin kaya sığınağında yapılan yeni bir araştırma, Neandertallerin soylarının sosyal izolasyon nedeniyle tükenmiş olabileceğini öne sürdü. Araştırmalar, Neandertallerin 50 bin yıl boyunca birbirinden izole yaşadığını ve bu izolasyonun genetik çeşitliliği azalttığını gösterdi.

Neandertaller ile ilgili iki büyük keşif: Sonlarını sosyal izalasyon mu getirdi? - 1

Bilim insanlarının Neandertaller ile ilgili çalışmaları devam ediyor. Son yapılan araştırmalar sonucunda günümüzden yaklaşık 250 bin yıl önce yaşamış, 40 bin yıl önce soyları tükenmiş  insan türü hakkında iki önemli keşif yapıldı.

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Neandertaller ile ilgili iki büyük keşif: Sonlarını sosyal izalasyon mu getirdi? - 2

50 BİN YIL ÖNCESİNE AİT MIZRAK

Yapılan ilk çalışmada bilim insanları, 50 bin yıl öncesine tarihlenen bir Neandertal mızrak ucunun keşfedildiğini duyurdu.

Bu bulgu, Neandertallerin kemikten aletleri avlanmada kullandığını gösteren ilk kanıt olarak değerlendiriliyor.

Kemikten yapılan aletlerin tarih boyunca çeşitli hominin türlerinde kullanıldığı bilinse de, Neandertallerin avlanmada bu tür aletleri kullandığına dair daha önce bir bulgu bulunmamaktaydı. 

Neandertaller ile ilgili iki büyük keşif: Sonlarını sosyal izalasyon mu getirdi? - 3

 İspanya’daki Abric Romaní kaya sığınağında gerçekleştirilen araştırma sonucu aletin  50 bin yıl öncesine tarihlenen mızrak ucu olduğu belirlendi.

Aletin ucunda mızraklarda görülen darbe izleri ve çatlaklar bulunurken, tahta bir sapa takıldığı da gözlemlendi. 

Neandertaller ile ilgili iki büyük keşif: Sonlarını sosyal izalasyon mu getirdi? - 4

Ekip, aletin avlanmada kullanıldığını belirtirken, bazı bilim insanları kemik aletlerin, ellerindeki diğer kaynakların eksikliğinden yapıldığını öne sürüyor.

Makale yazarlarından Paula Mateo-Lomba, Neandertallerin kemikten aletleri kullanmasının çevresel kaynaklar arasında seçim yapma esnekliğini gösterdiğini belirtti. Ancak, kemik aletlerin avcılıkta kullanımı ve neden kemik seçildiği konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. 

Neandertaller ile ilgili iki büyük keşif: Sonlarını sosyal izalasyon mu getirdi? - 5

SOYLARI NEDEN TÜKENDİ ?

40 bin yıl önce yeryüzünden silinen Neandertallerin  yok oluşun nedenleri uzun zamandır araştırılmakta ve gizemini korumakta. Ancak, Fransa'nın Rhône Vadisi'ndeki Grotte Mandrin kaya sığınağında bulunan kalıntılar bu soruya yeni bir ışık tutabilir.

Neandertaller ile ilgili iki büyük keşif: Sonlarını sosyal izalasyon mu getirdi? - 6

"ETKİLEŞİMDE BULUNMADAN YAŞADI"

Grotte Mandrin'den 2015 yılında çıkarılan bir Neandertal'in genetiği üzerinde yapılan incelemeler, bu kişinin 45 bin ila 40 bin yıl önce yaşadığını gösterdi. Ancak, genetik veriler, bu Neandertal’in 100 bin yıl önce yaşamış Neandertallerle benzerlikler taşıdığını ortaya koydu. Araştırma ekibi, bu kişinin çok soğuk bir iklimde yaşadığını tespit etti.

Araştırmanın başyazarlarından Ludovic Slimak, Thorin adı verilen bu Neandertal'in izole bir hayat sürdüğünü ve diğer Neandertal gruplarıyla gen alışverişinde bulunmadığını belirtti. Slimak, "Thorin'in halkı 50 bin yıl boyunca diğer Neandertal popülasyonlarıyla etkileşimde bulunmadan yaşadı" dedi.

Neandertaller ile ilgili iki büyük keşif: Sonlarını sosyal izalasyon mu getirdi? - 7

Kopenhag Üniversitesi'nden Martin Sikora, Thorin’e en yakın genomun Cebelitarık’tan elde edilen bir kişiye ait olduğunu ve bu kişinin Fransa'ya göç etmiş olabileceğini belirtti. Slimak, "Bu, bilinmeyen bir Akdeniz Neandertal popülasyonunun Avrupa'nın en batı ucundan Rhône Vadisi'ne kadar uzandığını gösteriyor" diye ekledi.

Araştırmacılar, Neandertallerin sosyal izolasyonunun genetik çeşitliliği azalttığını ve bu durumun hayatta kalma şansını düşürdüğünü öne sürüyor. Uzun süre izole kalan bir popülasyonun, değişen iklimlere ve patojenlere uyum sağlama yeteneğinin azaldığı  ve bunun da toplumsal gelişimi engellediği belirtildi.

Neandertaller ile ilgili iki büyük keşif: Sonlarını sosyal izalasyon mu getirdi? - 8

Kopenhag Üniversitesi'nden Tharsika Vimala, "Bir popülasyonun diğerleriyle temas halinde olması her zaman iyidir. Uzun süre izole kalmak genetik çeşitliliği sınırlayarak toplumu hem genetik hem de sosyal açıdan zayıflatır" dedi.

Sonuç olarak, Neandertallerin soyunun nasıl tükendiğine dair kesin bir bilgiye ulaşmak için daha fazla veriye ihtiyaç duyulsa da, sosyal izolasyonun önemli bir rol oynamış olabileceği görülüyor. Neandertallerin kendi içlerine kapanarak soylarının tükenmesine neden olmuş olabileceği düşünülüyor.

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