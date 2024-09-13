Neandertaller ile ilgili iki büyük keşif: Sonlarını sosyal izalasyon mu getirdi?
Bilim insanlarının Neandertaller ile ilgili yaptıkları keşifler, insanlık tarihine ışık tutmaya devam ediyor. Yeni yapılan keşiflerde, 50 bin yıl öncesine tarihlenen bir Neandertal mızrak ucunun keşfedildiği bildirildi. Bu keşif, Neandertallerin kemikten aletleri avlanmada kullandığını gösteren ilk kanıt olarak değerlendirildi. Ayrıca, Fransa’daki Grotte Mandrin kaya sığınağında yapılan yeni bir araştırma, Neandertallerin soylarının sosyal izolasyon nedeniyle tükenmiş olabileceğini öne sürdü. Araştırmalar, Neandertallerin 50 bin yıl boyunca birbirinden izole yaşadığını ve bu izolasyonun genetik çeşitliliği azalttığını gösterdi.
Bilim insanlarının Neandertaller ile ilgili çalışmaları devam ediyor. Son yapılan araştırmalar sonucunda günümüzden yaklaşık 250 bin yıl önce yaşamış, 40 bin yıl önce soyları tükenmiş insan türü hakkında iki önemli keşif yapıldı.