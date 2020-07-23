Neowise çıplak gözle görülebilecek (Bir sonraki geçişi 6 bin 766 yıl sonra olacak)

Bu yılın Mart ayında Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından kendisi ile aynı ismli teleskop aracılığıyla görülen Neowise kuyruklu yıldızı, gezegenimize en yakın olduğu durumda bile yeryüzüne 103 milyon kilometre mesafede olacak.