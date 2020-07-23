Neowise çıplak gözle görülebilecek (Bir sonraki geçişi 6 bin 766 yıl sonra olacak)

Neowise bu hafta Dünya’ya o kadar yaklaştı ki, bu kuyruklu yıldızı çıplak gözle bile görmek mümkün oldu. Neowise’ın Dünya'ya en çok yaklaşacağı gün ise 23 Temmuz.

23.07.2020 - 07:37

Neowise çıplak gözle görülebilecek (Bir sonraki geçişi 6 bin 766 yıl sonra olacak) - 1

Temmuz ayı boyunca dünyanın farklı noktalarından görülebilen Neowise, bu yüzyılda Güneş'in yakınından geçerken çıplak gözle görebileceğimiz nadir gök cisimlerinden biri oldu. 

Neowise çıplak gözle görülebilecek (Bir sonraki geçişi 6 bin 766 yıl sonra olacak) - 2

Neowise, Dünya'ya en yakın konumundan 23 Temmuz’da geçcek. Kuyruklu yıldız akşam saatlerinde Türkiye’den de izlenebilecek. 

Neowise çıplak gözle görülebilecek (Bir sonraki geçişi 6 bin 766 yıl sonra olacak) - 3

Bu yılın Mart ayında Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından kendisi ile aynı ismli teleskop aracılığıyla görülen  Neowise kuyruklu yıldızı, gezegenimize en yakın olduğu durumda bile yeryüzüne 103 milyon kilometre mesafede olacak. 

Neowise çıplak gözle görülebilecek (Bir sonraki geçişi 6 bin 766 yıl sonra olacak) - 4

Neowiese, bu bakımdan Dünya için herhangi bir tehlike oluşturmuyor. Neowise, kuzeye doğru Büyükayı takım yıldızının alt kısmında görülecek. 

Neowise çıplak gözle görülebilecek (Bir sonraki geçişi 6 bin 766 yıl sonra olacak) - 5

Bilimsel adı C/2020 F3 olan Neowise kuyruklu yıldızı, Güneş etrafında eliptik yörüngesindeki bir turunu yaklaşık 4 bin 420 yılda tamamlıyor. 

  

Neowise çıplak gözle görülebilecek (Bir sonraki geçişi 6 bin 766 yıl sonra olacak) - 6

Ancak Dünya'ya bu kadar yaklaşması ve çıplak gözle görülmesi 6 bin 766 yıl sonra olacak. 

Neowise çıplak gözle görülebilecek (Bir sonraki geçişi 6 bin 766 yıl sonra olacak) - 7

Neowise, son olarak Dünya'dan çıplak gözle Neolitik çağda görüldü. 

 

Neowise çıplak gözle görülebilecek (Bir sonraki geçişi 6 bin 766 yıl sonra olacak) - 8

Çeyrek asır içerisinde Kuzey Yarım Küre'de gözlemlenen en parlak kuyruklu yıldız binlerce defa fotoğraflandı.  

Neowise çıplak gözle görülebilecek (Bir sonraki geçişi 6 bin 766 yıl sonra olacak) - 9
İşte Neowise'Dan kameralara yansıyan en ikonik kareler...
Neowise çıplak gözle görülebilecek (Bir sonraki geçişi 6 bin 766 yıl sonra olacak) - 10
Neowise çıplak gözle görülebilecek (Bir sonraki geçişi 6 bin 766 yıl sonra olacak) - 11
Neowise çıplak gözle görülebilecek (Bir sonraki geçişi 6 bin 766 yıl sonra olacak) - 12
Neowise çıplak gözle görülebilecek (Bir sonraki geçişi 6 bin 766 yıl sonra olacak) - 13
Neowise çıplak gözle görülebilecek (Bir sonraki geçişi 6 bin 766 yıl sonra olacak) - 14
Neowise çıplak gözle görülebilecek (Bir sonraki geçişi 6 bin 766 yıl sonra olacak) - 15
Neowise çıplak gözle görülebilecek (Bir sonraki geçişi 6 bin 766 yıl sonra olacak) - 16
Neowise çıplak gözle görülebilecek (Bir sonraki geçişi 6 bin 766 yıl sonra olacak) - 17
Neowise çıplak gözle görülebilecek (Bir sonraki geçişi 6 bin 766 yıl sonra olacak) - 18
Neowise çıplak gözle görülebilecek (Bir sonraki geçişi 6 bin 766 yıl sonra olacak) - 19
Neowise çıplak gözle görülebilecek (Bir sonraki geçişi 6 bin 766 yıl sonra olacak) - 20
Neowise çıplak gözle görülebilecek (Bir sonraki geçişi 6 bin 766 yıl sonra olacak) - 21
Neowise çıplak gözle görülebilecek (Bir sonraki geçişi 6 bin 766 yıl sonra olacak) - 22
Neowise çıplak gözle görülebilecek (Bir sonraki geçişi 6 bin 766 yıl sonra olacak) - 23
Neowise çıplak gözle görülebilecek (Bir sonraki geçişi 6 bin 766 yıl sonra olacak) - 24
Neowise çıplak gözle görülebilecek (Bir sonraki geçişi 6 bin 766 yıl sonra olacak) - 25
Neowise çıplak gözle görülebilecek (Bir sonraki geçişi 6 bin 766 yıl sonra olacak) - 26
Neowise çıplak gözle görülebilecek (Bir sonraki geçişi 6 bin 766 yıl sonra olacak) - 27
Neowise çıplak gözle görülebilecek (Bir sonraki geçişi 6 bin 766 yıl sonra olacak) - 28
Neowise çıplak gözle görülebilecek (Bir sonraki geçişi 6 bin 766 yıl sonra olacak) - 29
Neowise çıplak gözle görülebilecek (Bir sonraki geçişi 6 bin 766 yıl sonra olacak) - 30
Neowise çıplak gözle görülebilecek (Bir sonraki geçişi 6 bin 766 yıl sonra olacak) - 31
Neowise çıplak gözle görülebilecek (Bir sonraki geçişi 6 bin 766 yıl sonra olacak) - 32
Neowise çıplak gözle görülebilecek (Bir sonraki geçişi 6 bin 766 yıl sonra olacak) - 33

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