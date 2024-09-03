Nesli tükenen canlılar yeniden hayat buluyor

DAHA ÖNCE BAŞARILI OLMUŞTU

Yok oluşu engelleme, kayıp türlerden alınan DNA örnekleriyle başlar. Bu bazen genomun(kalıtım birimi) tamamıdır; bazen de soyu tükenmiş türden alınan genler yaşayan bir hayvanın genomuna eklenebilir. Daha sonra, nükleer transfer olarak bilinen bir süreçte, araştırmacılar bu diziyi yakın akraba, yaşayan bir türden alınan ve orijinal DNA'nın çıkarıldığı bir yumurta hücresine yerleştirir. Ortaya çıkan hayvan genetik olarak soyu tükenmiş olana benzer.

Bilim insanları halihazırda en az bir soyu dirillttiler. 2003 yılında İspanya'daki araştırmacılar, 2000 yılında soyu tükenen bucardo (Capra pyrenaica pyrenaica) adlı bir Pirene dağ keçisi alt türü için nükleer transfer gerçekleştirdi. Bir yavru bucardo doğdu, ancak sadece birkaç dakika sonra bir akciğer kusuru nedeniyle öldü.

Nesli tükenme bilimi, o zamandan bu yana ilerleme kaydetti ve nesli tükenmiş bazı türleri tekrar görmemiz on yıldan az sürebilir.