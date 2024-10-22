Netflix, oyun stüdyosunu kapattı: Yüksek grafikli oyun stratejisi sona erdi
Netflix, 2 yıl önce kurduğu yüksek grafikli oyun yapım stüdyosu Team Blue'nun kapatıldığını açıkladı. Oyun yayınlarına mobil öncelikli bir yaklaşım benimseyen platform, strateji değişikliğine gidiyor.
Netflix, Güney Kaliforniya'daki yüksek grafikli yani AAA oyun yapım stüdyosu Team Blue'yu iki yıldan kısa bir süre faaliyet gösterdikten sonra kapattı.
Game File tarafından bildirildiği üzere, stüdyonun kapanmasıyla birlikte Team Blue'nun en önemli üç çalışanı da şirketten ayrıldı.