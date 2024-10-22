Netflix, oyun stüdyosunu kapattı: Yüksek grafikli oyun stratejisi sona erdi

Netflix, Güney Kaliforniya'daki yüksek grafikli yani AAA oyun yapım stüdyosu Team Blue'yu iki yıldan kısa bir süre faaliyet gösterdikten sonra kapattı.

Game File tarafından bildirildiği üzere, stüdyonun kapanmasıyla birlikte Team Blue'nun en önemli üç çalışanı da şirketten ayrıldı.