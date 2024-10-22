Netflix, oyun stüdyosunu kapattı: Yüksek grafikli oyun stratejisi sona erdi

Netflix, 2 yıl önce kurduğu yüksek grafikli oyun yapım stüdyosu Team Blue'nun kapatıldığını açıkladı. Oyun yayınlarına mobil öncelikli bir yaklaşım benimseyen platform, strateji değişikliğine gidiyor.

Netflix, oyun stüdyosunu kapattı: Yüksek grafikli oyun stratejisi sona erdi - 1

Netflix, Güney Kaliforniya'daki yüksek grafikli yani AAA oyun yapım stüdyosu Team Blue'yu iki yıldan kısa bir süre faaliyet gösterdikten sonra kapattı.

Game File tarafından bildirildiği üzere, stüdyonun kapanmasıyla birlikte Team Blue'nun en önemli üç çalışanı da şirketten ayrıldı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Netflix, oyun stüdyosunu kapattı: Yüksek grafikli oyun stratejisi sona erdi - 2

STRATEJİ DEĞİŞİKLİĞİ

Stüdyo 2022'den bu yana Blizzard, Bungie ve Sony Santa Monica'dan yapımcı Chacko Sonny, yaratıcı yönetmen Joseph Staten ve sanat yönetmeni Rafael Grasseti gibi kıdemli geliştiricileri işe alarak sektörün dikkatini çekmişti.

Stüdyonun kapatılmasının Netflix'te 35 kişiyi etkileyen işten çıkarmaların ortasında geldiği bildirildi.

Bu hamle, Grand Theft Auto Trilogy'nin Netflix'te 30 milyonu aşan indirmelerinin ardından, oyun yayınlarına "mobil öncelikli" bir yaklaşım benimsediğini belirten yayın platformunda strateji değişikliğine işaret ediyor.

Netflix, oyun stüdyosunu kapattı: Yüksek grafikli oyun stratejisi sona erdi - 3

2021'de başlatılan Netflix Games, o zamandan beri platforma 100'den fazla oyun getirdi.

Temmuz ayı itibariyle, yayın şirketinin geliştirilmekte olan 80'den fazla oyun projesi vardı.

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