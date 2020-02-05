Netflix, Türkiye için ücretsiz deneme sürümünü kaldırdı

Ayrıca ilgili destek makalesine giriş yapıldığında sayfada şu yazı mevcut;

"Şu anda ülkenizde ücretsiz deneme sunulmamaktadır. Yeni üyeliğinizi başlatmak için Netflix.com adresine gidin, size en uygun planı ve ödeme seçeneğini seçin, e-posta adresinizi girin, bir parola belirleyin ve izlemeye başlayın.