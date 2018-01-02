Netflix Türkiye'de zam mı yaptı? İşte resmi açıklama
ntv.com.tr
Online dizi ve film platformu Netflix Türkiye fiyatlarının değişmesi ile gündemde. Peki Netflix Türkiye'de zam mı yaptı? İşte Netflix Türkiye'den konu ile ilgili resmi açıklama
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Netflix Türkiye'de üç ayrı kategoride fiyatlandırma yapan servisin tek kişilik Temel kategorisi 15,99 TL, iki kişilik Standart kategorisi 27,99 TL, dört kişilik Özel paketi ise 39,99 TL fiyatla izleyicilerle buluşuyordu.
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Bugün platforma giren bazı kullanıcılar üyelik ücretlerinde bir artış olduğunu gördü. Değişen fiyatlar şu şekildeydi...
Tek kullanıcılı abonelik: 19.99 TL
Aynı anda iki kullanıcı tarafından kullanılabilen abonelik: 33.99 TL
Aynı anda dört kullanıcı tarafından kullanılabilen abonelik: 49.99 TL
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Ancak benzer şekilde Temel kategorisinin 17,99 TL, Standart’ın 32,99 TL, Özel kategorisinin ise 47,99 TL‘lik bir versiyonu bulunuyordu.
Bu da platformun hala zammı netleştirmeye çalıştığı şeklinde yorumlandı.
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NETFLİX’TEN AÇIKLAMA
Konu ile ilgili NTV.com.tr'ye açıklama yapan Netflix fiyatlandırmaların Netflix’in dönem dönem gerçekleştirdiği testlerden biri olduğunun altını çizdi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Üyelerimizin Netflix'e verdiği değeri daha iyi anlamak için dönem dönem farklı fiyat politikaları test ediyoruz. Bu testler herkese açık değil. Ayrıca testlerde görülen fiyatları hiçbir zaman uygulamaya koymayabiliriz. Amacımız, Netflix üyelik ücreti politikasının doğrulundan emin olmak.”
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NETFLİX'İN TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN DİZİLERİ
Kullanıcılara İnternet üzerinden hizmet veren medya sağlayıcısı Netflix'in Türkiye'de en çok izlenen dizileri geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. İşte o liste...
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10- Marvel’s Iron Fist
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79- You Me Her
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88- The OA
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97- GLOW
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106- The Seven Deadly Sins
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115- Gilmore Girls: A Year in the Life
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124- Atypical
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133- Friends from College
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142- Santa Clarita Diet
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151- Marvel’s The Defenders
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16Peki ülke ülke Netflix'İn en popüler yapımlarını biliyor musunuz?
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17HighSpeedInternet Google Trends'ten sağladığı bilgiler ışığında ülke ülke Netflix'in en popüler dizilerini belirlemişti.
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ABD: Shameless (İngiliz versiyonu)
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İngiltere: Call the Midwife
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İspanya: Narcos
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Almanya: House of Cards
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Yunanistan: Grand Hotel
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Portekiz: Shadowhunters
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Azerbaycan: Sherlock
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Rusya: Arrow
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26Fransa: The Returned
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Türkiye: The Tudors
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Peki Netflix'teki gizli kodlar ile ana ekranda gösterilmeyen film ve dizilerin hepsine ulaşabileceğinizi biliyor muydunuz?
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İşte bu kodlar ile film ve dizi arşivine ulaşmak için yapmanız gerekenler...
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30Netflix’de gizli kategorilere ulaşmak için tarayıcınızın adres çubuğuna 'http://www.netflix.com/browse/genre/INSERTNUMBER' yazmanız yeterli.
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31İşte bu içeriğe ulaşmak için bilmeniz gereken numaralar ise şöyle...
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3211828 = Hollywood dışı aksiyon yapımları
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336548 = Komediler
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34869 = Kara komedi
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354426 = Hollywood yapımı olmayan komediler
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361402 = Gece yarısı komedileri
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3726 = Alaycı komediler
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382700 = Politik komediler
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399702 = Durum komedileri
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405286 = Spor komedileri
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4111559 = Stand-up
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423519 = Ergen komedileri
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434922 = Satirik komediler
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445475 = Romantik komediler
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4510256 = Tekme tokat komediler
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467627 = Kült filmler
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478195 = B-Sınıfı korku filmleri
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481252 = Kamp filmleri
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4910944 = Kült korku filmleri
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504734 = Kült bilim kurgu filmleri
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519434 = Kült komediler
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524195 = Bağımsız komediler
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538711 = Korku filmleri
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548195 = B-Tipi korku filmleri
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556895 = Yaratık filmleri
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568654 = Hollywood yapımı olmayan korku filmleri
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5789585 = Korku komedi
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588654 = Hollywood yapımı olmayan korku filmleri
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598646 = Seri katil korku filmleri
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601365 = Aksiyon ve Macera
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6146576 = Klasik aksiyon macera
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6243040 = Aksiyon Komedi
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6343048 = Aksiyon gerilim
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648985 = Uzakdoğu dövüş filmleri
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652125 = Askeri aksiyon
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667442 = Macera
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6710118 = Super kahramanlar
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687700 = Kovboy – Western filmler
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6910702 = Casus aksiyon filmleri
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709584 = Suç polisiye aksiyon filmleri