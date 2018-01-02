Netflix Türkiye'den zam kararı! İşte yeni Netflix ücretleri
ntv.com.tr
Online dizi ve film platformu Netflix Türkiye fiyatlarına zam yaptı. İşte Netflix'in Türkiye için belirlediği yeni fiyatlar...
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Netflix Türkiye'deki ücretlerine zam yaptı!
Üç ayrı kategoride fiyatlandırma yapan servisin tek kişilik Temel kategorisi 15,99 TL, iki kişilik Standart kategorisi 27,99 TL, dört kişilik Özel paketi ise 39,99 TL fiyatla izleyicilerle buluşuyordu.
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Zam sonrası yeni fiyatlar şu şekilde oldu:
Tek kullanıcılı abonelik: 19.99 TL
Aynı anda iki kullanıcı tarafından kullanılabilen abonelik: 33.99 TL
Aynı anda dört kullanıcı tarafından kullanılabilen abonelik: 49.99 TL
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Ancak benzer şekilde Temel kategorisinin 17,99 TL, Standart’ın 32,99 TL, Özel kategorisinin ise 47,99 TL‘lik bir versiyonu bulunuyor.
Bu da platformun hala zammı netleştirmeye çalıştığı şeklinde yorumlandı. Netflix'ten konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.
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NETFLİX'İN TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN DİZİLERİ
Kullanıcılara İnternet üzerinden hizmet veren medya sağlayıcısı Netflix'in Türkiye'de en çok izlenen dizileri geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. İşte o liste...
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10- Marvel’s Iron Fist
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69- You Me Her
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78- The OA
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87- GLOW
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96- The Seven Deadly Sins
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105- Gilmore Girls: A Year in the Life
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114- Atypical
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123- Friends from College
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132- Santa Clarita Diet
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141- Marvel’s The Defenders
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15Peki ülke ülke Netflix'İn en popüler yapımlarını biliyor musunuz?
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16HighSpeedInternet Google Trends'ten sağladığı bilgiler ışığında ülke ülke Netflix'in en popüler dizilerini belirlemişti.
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ABD: Shameless (İngiliz versiyonu)
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İngiltere: Call the Midwife
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İspanya: Narcos
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Almanya: House of Cards
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Yunanistan: Grand Hotel
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Portekiz: Shadowhunters
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Azerbaycan: Sherlock
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Rusya: Arrow
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25Fransa: The Returned
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Türkiye: The Tudors
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Peki Netflix'teki gizli kodlar ile ana ekranda gösterilmeyen film ve dizilerin hepsine ulaşabileceğinizi biliyor muydunuz?
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İşte bu kodlar ile film ve dizi arşivine ulaşmak için yapmanız gerekenler...
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29Netflix’de gizli kategorilere ulaşmak için tarayıcınızın adres çubuğuna 'http://www.netflix.com/browse/genre/INSERTNUMBER' yazmanız yeterli.
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30İşte bu içeriğe ulaşmak için bilmeniz gereken numaralar ise şöyle...
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3111828 = Hollywood dışı aksiyon yapımları
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326548 = Komediler
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33869 = Kara komedi
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344426 = Hollywood yapımı olmayan komediler
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351402 = Gece yarısı komedileri
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3626 = Alaycı komediler
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372700 = Politik komediler
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389702 = Durum komedileri
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395286 = Spor komedileri
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4011559 = Stand-up
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413519 = Ergen komedileri
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424922 = Satirik komediler
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435475 = Romantik komediler
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4410256 = Tekme tokat komediler
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457627 = Kült filmler
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468195 = B-Sınıfı korku filmleri
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471252 = Kamp filmleri
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4810944 = Kült korku filmleri
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494734 = Kült bilim kurgu filmleri
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509434 = Kült komediler
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514195 = Bağımsız komediler
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528711 = Korku filmleri
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538195 = B-Tipi korku filmleri
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546895 = Yaratık filmleri
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558654 = Hollywood yapımı olmayan korku filmleri
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5689585 = Korku komedi
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578654 = Hollywood yapımı olmayan korku filmleri
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588646 = Seri katil korku filmleri
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591365 = Aksiyon ve Macera
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6046576 = Klasik aksiyon macera
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6143040 = Aksiyon Komedi
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6243048 = Aksiyon gerilim
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638985 = Uzakdoğu dövüş filmleri
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642125 = Askeri aksiyon
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657442 = Macera
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6610118 = Super kahramanlar
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677700 = Kovboy – Western filmler
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6810702 = Casus aksiyon filmleri
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699584 = Suç polisiye aksiyon filmleri