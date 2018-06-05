Netflix'in merakla beklenen özelliği sızdı

Netflix'ten konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dünya genelindeki tüm kullanıcılarımızın Netflix’i daha eğlenceli ve daha erişilebilir bulması için yeni özellik ve uygulamaları test etmeye devam ediyoruz. Şu anda bazı ülkelerde, sadece mobil cihazlardan izlenebilen bir ödeme planını test etmeye başladık. Genelde bu tür testleri yeni fikirleri denemek için uyguluyoruz ve testlerin gerçekleştirilme süreleri değişkenlik gösteriyor. Bu test herkese açık değil, ayrıca test içinde sunulan spesifik özellikleri daha sonra kullanıma açmama ihtimalimiz de mevcut."