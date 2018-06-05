Netflix'in merakla beklenen özelliği sızdı
ntv.com.tr
Kullanıcılara İnternet üzerinden hizmet veren medya sağlayıcısı Netflix'in test ettiği yeni özellik sızdı.
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Netflix, geçtiğimiz günlerde Daredevil'in 4. sezonunu iptal ederek Marvel hayranlarını şok etmişti.
Ancak görünen o ki platform pek çok kullanıcının beğenisini toplayacak bir özellik ile 2019'a iyi bir giriş yapmaya hazırlanıyor.
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Zira Netflix'e beğendiğiniz sahneyi geri alıp tekrar izleyebileceğiniz bir yenilik geliyor.
Sızıntılara göre sistem şöyle işliyor:
Dizinin önemli bir sahnesi son bulduğunda, ekranınızda bir mesaj beliriyor. Bu mesaj size "Bu sahneyi baştan izlemek ister misiniz?" şeklinde bir uyarı sunuyor ve tek tuşla sahne en başa dönmüş oluyor.
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GOOGLE, NETFLİX'İN GİZLİ KODLARINI DEŞİFRE ETTİTecrübeli Netflix kullanıcıları, Netflix'in URL'lerinde kullanarak polisiye, bilimkurgu gibi spesifik bir kategoriye erişimi sağlayan kodlar olduğunu bilirler.
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4Ancak bu yöntem ile ana sayfada yer bulamayan film ve dizileri bulmak mümkün olsa da bu işlem hayli zaman alıyor.
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İnternet devi Google ise tam da bu uzun süreci kısaltan bir özelliği kullanıma sürdü.
Google Chrome eklentisi olan 'Better Browse' Netflix resmi sitesinin ana sayfasında bu gizli kategorileri görmeyi sağlıyor.
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NETFLİX'İN GİZLİ KODLARI İLE YÜZLERCE FİLM VE DİZİYE ULAŞMAK MÜMKÜN
Peki Netflix'teki gizli kodlar ile ana ekranda gösterilmeyen film ve dizilerin hepsine ulaşabileceğinizi biliyor muydunuz?
İşte bu kodlar ile film ve dizi arşivine ulaşmak için yapmanız gerekenler...
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7Netflix’de gizli kategorilere ulaşmak için tarayıcınızın adres çubuğuna 'http://www.netflix.com/browse/genre/INSERTNUMBER' yazmanız yeterli. İşte bu içeriğe ulaşmak için bilmeniz gereken numaralar ise şöyle...
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811828 = Hollywood dışı aksiyon yapımları
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943048 = Aksiyon gerilim
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106548 = Komediler
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111365 = Aksiyon ve Macera
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122125 = Askeri aksiyon
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131402 = Gece yarısı komedileri
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14869 = Kara komedi
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154426 = Hollywood yapımı olmayan komediler
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162700 = Politik komediler
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1726 = Alaycı komediler
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189702 = Durum komedileri
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195286 = Spor komedileri
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2011559 = Stand-up
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213519 = Ergen komedileri
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224922 = Satirik komediler
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235475 = Romantik komediler
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247627 = Kült filmler
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258195 = B-Sınıfı korku filmleri
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261252 = Kamp filmleri
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2710944 = Kült korku filmleri
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284734 = Kült bilim kurgu filmleri
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299434 = Kült komediler
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304195 = Bağımsız komediler
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318711 = Korku filmleri
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326895 = Yaratık filmleri
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338654 = Hollywood yapımı olmayan korku filmleri
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348985 = Uzakdoğu dövüş filmleri
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3510118 = Süper kahramanlar
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NETFLİX ÜCRETLERİ YARI YARIYA DÜŞÜYOR
Netflix'in sadece mobil cihazlardan içeriğe ulaşım sağlayan bir üyelik sistemi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.
Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan heberlere göre söz konusu üyelik modelinin fiyatı mevcut fiyatlara göre yarı yarıya düşük olacak.
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Şu an için sadece Malezya'da kullanılan sistem, test aşamasından başarı ile çıkılırsa dünya genelinde kullanıma sunulacak.
ABD için 4 dolarlık bir fiyat belirleyen platform söz konusu üyeliğin Türkiye'deki ücreti hakkında bir yorum yapmadı.
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NETFLİX’DEN İNDİRİM AÇİKLAMASI
Netflix'ten konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Dünya genelindeki tüm kullanıcılarımızın Netflix’i daha eğlenceli ve daha erişilebilir bulması için yeni özellik ve uygulamaları test etmeye devam ediyoruz. Şu anda bazı ülkelerde, sadece mobil cihazlardan izlenebilen bir ödeme planını test etmeye başladık. Genelde bu tür testleri yeni fikirleri denemek için uyguluyoruz ve testlerin gerçekleştirilme süreleri değişkenlik gösteriyor. Bu test herkese açık değil, ayrıca test içinde sunulan spesifik özellikleri daha sonra kullanıma açmama ihtimalimiz de mevcut."