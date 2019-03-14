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Netflix'in tahtına gözünü diken 5 platform

ntv.com.tr

Online dizi ve film platformu Netflix kuşkusuz tarihinin en parlak dönemini geçiriyor. Ancak Netflix bu sektöre gözünü diken dev şirketlerin projeleri sonrası sektördeki ağırlığını yitirebilir. İşte Netflix'in tahtına gözün diken 5 platform...

  • 1

    BBC VE ITV'DEN NETFLİX'E RAKİP PLATFORM

    BBC VE ITV'DEN NETFLİX'E RAKİP PLATFORM
    İngiliz yayın kurumu BBC ve ITV'nin, Netflix’e rakip bir platform oluşturmaya hazırlandıkları bildirildi.

  • 2

    BBC'den yapılan açıklamada, BBC ve ITV'nin, görüşmelerin son aşamasında oldukları, "BritBox" olarak adlandırılacak platformun bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülmesinin planladığı belirtildi.

  • 3

    APPLE MERAKLA BEKLENEN TARİHİ AÇIKLADI

    APPLE MERAKLA BEKLENEN TARİHİ AÇIKLADI
    ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın Netflix’e rakip olacak platformunun lansman tarihi belli oldu.

  • 4

    Apple'ın 'it's show time' (Şov zamanı) sloganı ile duyurduğu lansmanın 25 mart'ta yapılacağı açıklandı. Lansman Kaliforniya Cupertino'daki Apple Campus'te yapılacak.

  • 5

    Bir süredir online film ve dizi platformu kurmak için yoğun mesai harcayan Apple'ın bugüne kadar bu proje kapsamında 2 milyar dolar harcadığı belirtiliyor.
  • 6

    Apple'ın yeni platformunun lansman sonrası dünya genelinde yayına başlayacağı da gelen bilgiler arasında.
  • 7

    DC ENTERTAİNMENT

    DC ENTERTAİNMENT
    ABD’de aylık 8 dolar ücretle yayın hayatına başlayacak olan platform sadece DC hikayelerini sevenleri hedefliyor.

  • 8

    DİSNEY

    DİSNEY
    Marvel kahramanlarının film haklarına sahip olan Fox’u da bünyesine katan Disney, Disney+ ile Netflix’e karşı en ciddi rakiplerden birisi olarak görülüyor.
  • 9

    İnternet devi Amazon ünlü sinema rehber sitesi IMDb.com üzerinden Freedive adında bir servis sunuyor.
  • 10

    FACEBOOK WATCH

    FACEBOOK WATCH
    Sosyal medya devi Facebook, 'Facebook Watch' isimli platformu ile tıpkı Netflix gibi kendi orijinal film ve dizilerini sunmaya hazırlanıyor.
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