Netflix'in gizli özelliği ortaya çıktı
ntv.com.tr
Kullanıcılara İnternet üzerinden hizmet veren medya sağlayıcısı Netflix'in az bilinen özelliği dikkatli kullanıcılar sayesinde ortaya çıktı.
-
1Son dönemde orijinal içerikleri ile Hollywood stüdyoları ile kıyasıya bir rekabete giren Netflix'in platformda yer verdiği ve çok az kişi tarafından bilinen yeni özelliği gün yüzüne çıktı.
-
2
Platformdaki film ve dizi içeriğini artırmak için geliştirilen özellik kullanıcıların Netflix'te yer almayan içerikler için talep oluşturmasına imkan veriyor.
Söz konusu özellik sayesinde Netflix kullanıcıları platformda yer almayan ancak olmasını istedikleri 3 dizi veya filmi şirkete bildirebiliyor.
-
3
Kullanıcılara İnternet üzerinden hizmet veren medya sağlayıcısı Netflix kullanıcılarından gelen bu talepleri göz önünde bulundurarak platforma entegre edeceği içerikleri belirliyor.
Kullanıcılar söz konusu sayfa üzerinden talep oluşturduğu zaman istedikleri içeriğin platforma gelmesi halinde e-mail adresleri üzerinden Netflix tarafından bilgilendirilecekleri belirtiliyor.
-
4Ancak 117 milyon kullanıcısı olan Netflix'in bu özelliği çok az kişi tarafından biliniyordu. Zira 'yardım' sekmesi içerisinde birkaç adımlık bir işlem ile bulunabilen bu özellik resmi olarak duyurulmadı. Söz konusu sayfa dikkatli kullanıcılar sayesinde ortaya çıktı.
-
5Peki Netflix'teki gizli kodlar ile ana ekranda gösterilmeyen film ve dizilerin hepsine ulaşabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte bu kodlar ile film ve dizi arşivine ulaşmak için yapmanız gerekenler...
-
6Netflix’de gizli kategorilere ulaşmak için tarayıcınızın adres çubuğuna 'http://www.netflix.com/browse/genre/INSERTNUMBER' yazmanız yeterli. İşte bu içeriğe ulaşmak için bilmeniz gereken numaralar ise şöyle...
-
711828 = Hollywood dışı aksiyon yapımları
-
843048 = Aksiyon gerilim
-
96548 = Komediler
-
101365 = Aksiyon ve Macera
-
112125 = Askeri aksiyon
-
121402 = Gece yarısı komedileri
-
13869 = Kara komedi
-
144426 = Hollywood yapımı olmayan komediler
-
152700 = Politik komediler
-
1626 = Alaycı komediler
-
179702 = Durum komedileri
-
185286 = Spor komedileri
-
1911559 = Stand-up
-
203519 = Ergen komedileri
-
214922 = Satirik komediler
-
225475 = Romantik komediler
-
237627 = Kült filmler
-
248195 = B-Sınıfı korku filmleri
-
251252 = Kamp filmleri
-
2610944 = Kült korku filmleri
-
274734 = Kült bilim kurgu filmleri
-
289434 = Kült komediler
-
294195 = Bağımsız komediler
-
308711 = Korku filmleri
-
316895 = Yaratık filmleri
-
328654 = Hollywood yapımı olmayan korku filmleri
-
338985 = Uzakdoğu dövüş filmleri
-
3410118 = Süper kahramanlar