Netflix'te otomatik oynayan fragmanları nasıl durdurabilirsiniz
Netflix, internet tarayıcılarında otomatik olarak oynayan tanıtımlar için yeni bir geliştirme üzerinde çalışıyor. Halen sınırlı sayıda kullanıcının testiyle fragmanlar ve sesleri isteğe bağlı olarak oynatılabilecek.
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ntv.com.tr 16.03.2021 - 09:02
Video içerik platformu Netflix'in tarayıcı versiyonunda yeni ürünlerin tanıtımı otomatik olarak oynuyor.
Bilgisayarın sesi yüksekteyse ise bir anda istemediğiniz bir fragmanın içerisinde kalıyorsunuz.
Şirket sonunda kullancılardan gelen şikayetleri değerlendirme kararı aldı ve yeni bir özelliği test etmeye başladı.
Netflix'te bazı kullanıcılara gelen güncellemeyle hem sesi hem de fragman oynatmayı nihai olarak durdurabiliyorsunuz.
İşte yapmanız gerekenler;
TARAYICINIZDAN NETFLİX HESABINIZI AÇIN
SAĞ ÜST KÖŞEDEKİ AYARLAR SİMGESİNE TIKLAYIN
ÖNİZLEMELER VE SES SEÇENEKLERİNDEN HERHANGİ BİRİSİNİ İSTERSENİZ İKİSİNİ BİRDEN KAPATABİLİRSİNİZ
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