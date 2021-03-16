Netflix'te otomatik oynayan fragmanları nasıl durdurabilirsiniz

Bilgisayarın sesi yüksekteyse ise bir anda istemediğiniz bir fragmanın içerisinde kalıyorsunuz.

Şirket sonunda kullancılardan gelen şikayetleri değerlendirme kararı aldı ve yeni bir özelliği test etmeye başladı.

Netflix'te bazı kullanıcılara gelen güncellemeyle hem sesi hem de fragman oynatmayı nihai olarak durdurabiliyorsunuz.