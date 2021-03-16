Netflix'te otomatik oynayan fragmanları nasıl durdurabilirsiniz

Netflix, internet tarayıcılarında otomatik olarak oynayan tanıtımlar için yeni bir geliştirme üzerinde çalışıyor. Halen sınırlı sayıda kullanıcının testiyle fragmanlar ve sesleri isteğe bağlı olarak oynatılabilecek.

ntv.com.tr 16.03.2021 - 09:02

Netflix'te otomatik oynayan fragmanları nasıl durdurabilirsiniz - 1
Video içerik platformu Netflix'in tarayıcı versiyonunda yeni ürünlerin tanıtımı otomatik olarak oynuyor.
Netflix'te otomatik oynayan fragmanları nasıl durdurabilirsiniz - 2
Bilgisayarın sesi yüksekteyse ise bir anda istemediğiniz bir fragmanın içerisinde kalıyorsunuz.
Netflix'te otomatik oynayan fragmanları nasıl durdurabilirsiniz - 3
Şirket sonunda kullancılardan gelen şikayetleri değerlendirme kararı aldı ve yeni bir özelliği test etmeye başladı.
Netflix'te otomatik oynayan fragmanları nasıl durdurabilirsiniz - 4
Netflix'te bazı kullanıcılara gelen güncellemeyle hem sesi hem de fragman oynatmayı nihai olarak durdurabiliyorsunuz.
Netflix'te otomatik oynayan fragmanları nasıl durdurabilirsiniz - 5
İşte yapmanız gerekenler;

TARAYICINIZDAN NETFLİX HESABINIZI AÇIN
Netflix'te otomatik oynayan fragmanları nasıl durdurabilirsiniz - 6
SAĞ ÜST KÖŞEDEKİ AYARLAR SİMGESİNE TIKLAYIN
Netflix'te otomatik oynayan fragmanları nasıl durdurabilirsiniz - 7
ÖNİZLEMELER VE SES SEÇENEKLERİNDEN HERHANGİ BİRİSİNİ İSTERSENİZ İKİSİNİ BİRDEN KAPATABİLİRSİNİZ

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER