Netflix'ten Türkiye'deki abonelere ikinci zam: en düşük Netflix üyelik ücreti ne kadar oldu?
Netflix abonelik ücretleri Türkiye'de bu yıl ikinci kez zam aldı. Sene başında yapılan zammın ardından, yeni bir zam dalgası ile abonelik ücretleri yüzde 30 oranında arttı. Peki, zamdan sonra Netflix üyelik ücretleri nasıl oldu?
Türkiye'de en çok kullanılan online içerik platformlardan biri olan Netflix, bu sabah abonelik ücretlerine zam yaptı. Popüler dijital yayın platformu, daha önce yılın ilk aylarında önemli bir fiyat artışı gerçekleştirmişti. Şimdi ise abonelik ücretleri yüzde 30 civarında bir artışla yeniden güncellendi.